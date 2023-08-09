【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋炒藥股　瞄準6000億市場

▲ 【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險

華爾街狂炒減肥藥概念股，最新一項研究指，Novo Nordisk（美：NVO；諾和諾德）減肥藥「Wegovy」對心血管有益，刺激Novo股價一度急升19%，收市仍升17%，收報189.17美元。Novo競爭對手Eli Lilly（美：LLY；禮來）升15%，Viking Therapeutics（美：VKTX；維京治療）升12%，早前收購減肥藥公司的WW International（美：WW；慧儷輕體）升13%。

單日大升後，各減肥藥概念股周三盤前表現靠穩。

Novo諾和諾德周三盤前回吐2%，仍報185美元，年初至今累升4成，市值高達3585億美元（約28,000億港元）。禮來再升0.6%。

Wegovy被指可降心臟病、中風死亡機率20%

諾和諾德發表公告指，旗下減肥藥Wegovy可將心臟病發作、中風和心血管死亡的總體風險降低20%，但未有詳細說明該藥物對每一個結果的影響。該公司也沒有描述患者體重減輕了多少，也沒有提供該藥物副作用的詳細信息，以及有多少患者決定停止服用該藥物。該數據尚未在評審期刊上發表。

Wegovy 目前在美國被批准用於長期體重管理，諾和諾德預計將於2023 年在美國和歐盟提交 semaglutide 2.4 mg （Wegovy） 療法擴展申請的監管批准。詳細結果將於 2023 年晚些時候的科學會議上公佈。

該試驗有接近1.8萬名45 歲或以上、超重或肥胖、患有心血管疾病 （CVD） 且既往無糖尿病史的成年人參與，並對他們進行了長達5年的跟踪，與安慰劑相比，接受 2.4 mg semaglutide治療的患者 MACE 顯著降低 20%，達到了其主要目標。試驗首次證明新型肥胖藥物可以為超重但未患有糖尿病的人的心臟健康帶來持久的益處。

美國人每年肥胖醫療保健支出逾萬億港元

肥胖影響美國 1 億成年人，每年的醫療保健支出接近 1,500 億美元（1.17萬億港元），新療法可以幫助解決美國醫學中一些最重要、成本最高的問題，可能會促使更多的保險公司支付該藥物的費用。

一些醫療保險不承保減肥藥物，公司保險計劃亦拒絕支付這些藥物，因為這些藥物不是基本的醫療藥物，該藥標價高達每月 1,349 美元，對於大多數保險不承保的人來說是買不起的。

諾和諾德公司生產的同一藥物的另一種版本 Ozempic 被批准用於降低 2 型糖尿病成人患者的血糖水平。 一項較小規模的試驗發現，Ozempic 還可以降低糖尿病患者發生心臟並發症的風險。

專家指出，目前尚未清楚該藥物如何降低人們患心臟併發症的風險。

華爾街：最好的情況！

華爾街好友非常雀躍，他們稱這是最好的情況。分析師認為，此舉將擴大 Wegovy 以及禮來公司 Mounjaro 的市場，並可能消除保險報銷方面的障礙。

富國銀行分析師Mohit Bansal指，這些藥物只是減肥藥，但現在它們的功能遠不止於此，認為付款人可能須申報這些藥物的獲取途徑。

摩根士丹利分析師預計，2030 年全球減肥市場將達到770億美元（約6045億港元）； 他們此前估計為540億美元。

Truist 分析師 Joon Lee 稱此次是 Wegovy 所屬藥物類別的巨大勝利，對其他開發下一代減肥藥物的人產生了重大積極影響。

禮來公司的 Mounjaro 是一種糖尿病藥物，預計很快就會被批准用於治療肥胖症，上個季度的銷售額達到近 10 億美元。

記者：譚志偉