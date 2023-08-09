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【NVDA】英偉達發布新AI芯片GH200　股價曾挫3%

股市 06:09 2023/08/09

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【NVDA】英偉達發布新AI芯片GH200

AI股王Nvidia（美：NVDA；英偉達）宣布推出新AI（人工智能）芯片GH200，與英偉達現時高端芯片H100一樣是圖像處理器芯片（GPU），GH200配備141GB記憶體，以及72核心ARM中央處理器。英偉達CEO黃仁勳指出，GH200於明年第二季出貨，今年底可提供樣品，但未有公布價格。

黃仁勳表示，「芯片幾乎可以放入任何你想要的大型語言模型，它會瘋狂進行推論，大型語言模型的推論成本將大幅下降。」

不過，競爭對手AMD發布的新GPU芯片MI300X加速器，可支緩192GB記憶體。英偉達發布產品後，股價一度急跌3%，低見440.56美元，收市跌幅收窄至1.7%，收報446.64美元，成交157億美元。

英偉達副總裁 Ian Buck在電話會議上指，GH200是為推論而設計，因為它有更大的記憶體容量，容許更大的人工智能模型安裝在單組系統上。英偉達的H100 擁有 80GB 內存，GH200 則為 141GB，並且支援單一電腦組合兩個GH200，以適用於更大的模型。

Buck指，擁有更大的記憶體可以讓語言模型保留在單一個GPU上運行，不需要多個系統或多個 GPU 才能運行。

【NVDA】AMD大戰英偉達AI芯片　蘇姿丰高舉新GPU芯片MI300X　股價反跌4%

【NVDA】英偉達CEO黃仁勳今晚演講　股價炒定先？

【大行報告︱NVDA】花旗上調英偉達目標價　料最牛可見600美元　看好在AI加速器市場佔優

記者：譚志偉

美股 記憶體 超微（AMD，美：AMD） AMD 處理器 輝達（Nvidia，美：NVDA） NVIDIA
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