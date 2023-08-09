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【大行研究】富途：女性股票持倉比例超越男性　Z世代最愛炒美股

Hot Talk 10:45 2023/08/09

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【大行研究】富途：女性股票持倉比例超越男性　Z世代最愛炒美股

富途控股（美：FUTU）發布《富途2023上半年投資報告——復甦中的賺錢效應與個人投資者行為研究》。報告發現，香港投資者對新興市場及美股關注度明顯提升，美股持倉比例按年增加5%，而女性投資者持股票持倉佔比更超越男性。

Z世代美股持倉最高

數據反映，香港投資者對日本股市關注度有明顯提升，上半年日經225、日經300、日經500指數關注人數分別有12倍、27.3倍及15倍增長。

美股市場亦是受訪投資者重點投資項目，其美股持倉比例更按年增加5%。以年齡層分類，較年輕的Z世代美股持倉最高，佔近8成；X世代持倉分布則較平均，港股、美股市場持倉比例為45%和55%。

報告指出，女性股票持倉比例超越男性逆轉去年形勢，上半年女性投資者股票持倉比例為77%，略高於男性投資者的75%。各年齡層投資者均增加基金持倉，年輕投資者基金持倉比例更達24%，顯示愈年輕愈願意購買基金。

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