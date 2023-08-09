▲ 【虛擬保險】港人愛貓多於愛狗? OneDegree上半年寵物保險收入按年增長57% 推限時首年保費七五折及微電影

虛擬保險公司OneDegree公布，上半年寵物保險收入按年增長57%。以保單數量計，貓保險業務升幅更見凌厲，上半年按年增加53%，升幅高於狗保險的22%，佔整體寵物保險保單數目的60%。

OneDegree引述Google數據顯示，2022年「寵物保險」的搜尋量按年增加26%，對比「保險」的12%搜尋量增幅多出超過1倍，與新型肺炎疫情前相比更大增1.5倍。其中2022年「OneDegree寵物保險」的搜尋需求更按年上升高達33%，較「寵物保險」搜尋量升幅更高。

與此同時，有見貓保險需求熾熱，該行推出以貓為主的微電影，同時推出限時寵物保險首年保費七五折優惠。即日起至8月底止，寵物主人只須於網上投保寵物保險時輸入推廣碼「CEO25」，即可獲首年保費七五折折扣優惠。

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記者：伍鍵文