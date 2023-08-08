▲ 【儲局官員】哈克：若到9月沒有令人震驚的數據 儲局或處維持利率的時刻

費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）表示，美國今輪加息周期可能已經結束。若現時到9月，美國沒有任何令人震驚的新數據，儲局或到了維持利率水平的時刻，但相信利率仍會在較高水平一段時間，讓貨幣政策發揮作用。

哈克亦指，現時不太可能太快出現減息，認為利率需要在較高水平一段時間。「疫情教曉我們永不說不（never say never），我未預見到任何潛在情況需要即時放寬政策利率」。

哈克有信心通脹將會逐步回到儲局2%的目標，以及經濟增長將會稍為低於今年以來的步伐。但他強調，預計經濟活動只會小幅放緩，經濟正朝向軟著陸。

不過，哈克對商業房地產以及學生貸款支付的恢復，對廣泛經濟產生影響構成擔憂。

哈克今年在FOMC具投票權。

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編輯：袁諾曦