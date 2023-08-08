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【儲局官員】哈克：若到9月沒有令人震驚的數據　儲局或處維持利率的時刻

股市 22:24 2023/08/08

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【儲局官員】哈克：若到9月沒有令人震驚的數據　儲局或處維持利率的時刻

費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）表示，美國今輪加息周期可能已經結束。若現時到9月，美國沒有任何令人震驚的新數據，儲局或到了維持利率水平的時刻，但相信利率仍會在較高水平一段時間，讓貨幣政策發揮作用。

哈克亦指，現時不太可能太快出現減息，認為利率需要在較高水平一段時間。「疫情教曉我們永不說不（never say never），我未預見到任何潛在情況需要即時放寬政策利率」。

哈克有信心通脹將會逐步回到儲局2%的目標，以及經濟增長將會稍為低於今年以來的步伐。但他強調，預計經濟活動只會小幅放緩，經濟正朝向軟著陸。

不過，哈克對商業房地產以及學生貸款支付的恢復，對廣泛經濟產生影響構成擔憂。

哈克今年在FOMC具投票權。

相關文章：

【儲局官員】鮑曼：勞動力市場依然緊張　聯儲局或需進一步加息抗通脹

【儲局官員】威廉斯：利率在一段時間內要保持限制性　若通脹明年放緩可能需要減息

編輯：袁諾曦

美股 經濟 美國 加息 銀行 通脹
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