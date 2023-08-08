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【TSM】台積電TSMC宣布德國合資設晶圓廠　總投資金額逾100億歐元　目標2027年底開始生產

股市 22:22 2023/08/08

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【TSM】台積電TSMC宣布德國合資設晶圓廠　總投資金額逾100億歐元　目標2027年底開始生產

台積電TSMC（美：TSM）敲定德國設廠計劃，宣布會夥拍羅伯特博世（Robert Bosch GmbH）、英飛淩科技（Infineon Technologies AG）及恩智浦半導體（ NXP Semiconductors N.V.）成立合資公司歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company， ESMC），總計投資金額預估超過100億歐元。

台積電美股現跌2.7%，報93.73美元。

台積電持有70% ESMC及負責營運，博世、英飛凌及恩智浦分別持有10%股份，ESMC目標於2024年下半年開始興建晶圓廠，並於2027年底開始生產，主要支援汽車和工業市場的未來產能需求。

該晶圓廠預計採用台積電28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS），以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，月產能約40,000片300mm（12吋）晶圓，台積電預計，新廠可進一步強化歐洲半導體製造生態系統，且創造約2,000個直接的高科技專業工作機會。

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台積電（美：TSM） 美股 台積電
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