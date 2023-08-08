【銀行股】意大利政府抽銀行暴利稅　料創造逾20億歐元額外稅收　歐洲銀行股價重挫

▲ 意大利政府抽銀行暴利稅 料創造逾20億歐元額外稅收 歐洲銀行股價重挫

全球利率高企，利好各國銀行的淨息差，不過意大利政府最新宣布，對銀行徵收一次性的「暴利稅」，即收取其額外利潤約40%的稅率，以用於資助減稅及首次置業的按揭貸款，預計新稅將會為國庫帶來逾20億歐元的收入。銀行需要在財政年度結束後六個月內支付稅款。

外電報道，由於貸款成本飆升，同時當地銀行設法避免向存戶支付更多的利息，令其最近幾個季度的利潤創新高。意大利副總理Matteo Salvini在記者會中稱，「看看銀行上半年的利潤，就會意識到我們談論的不是幾百萬，而是幾十億。」

受消息影響，意大利銀行應聲下挫，第一大銀行意大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo）（ISP）股價開盤下跌近 7%，最新仍跌7.6%，暫報2.3505歐羅；意大利聯合信貸銀行（UniCredit）（CRDI）亦跌6.4%，新造21.17歐羅。歐洲銀行的股價普遍受到拖累，德銀（美：DB）最新挫4.3%，報10.619美元。

有分析稱，當局此舉可額外籌集介乎20-30億歐元的資金，相當於銀行當年淨利潤的約19%，對當地銀行業產生極其負面的影響。分析續稱，意大利銀行有機會上調存款利率，以減少額外的利潤；考慮到其國際特許經營權，亦不排除將產生更大的影響。

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記者：伍鍵文