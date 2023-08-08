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【高息股】置富產業上半年 毎單位分派按年跌3%

股樓投資 21:13 2023/08/08

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置富產業信託(00778)宣布，截至今年6月止六個月，可供分派予基金單位持有人之收益按年跌2％至約4.48億元，中期每基金單位分派為0.2236元，按年跌3％。期內，總收益按年上升4.7％至約9.09億元；物業收入淨額按年升6％至約6.7億元。

【滙豐控股5】滙豐香港區CEO 對下半年業務前景審慎樂觀  詳情請看【下一頁

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

置富行政總裁趙宇表示，料下半年零售銷售增長因基數效應放緩，但相信民生必需品影響較少，公司約70％租戶屬民生相關。她亦料，同期租金升幅放緩，現時租金未重返2019年疫前水平，但下半年續租租金趨勢冀向好；續租率目標70％至80％。

項目投資方面，置富旗下+WOO嘉湖二期商場資產增值措施第二階段於第三季完成；第三階段緊接進行，料整項翻新工程於2024年上半年竣工。她稱，項目一般投資回報率約10％，隨市道好轉，冀第三期回報更為理想。公司亦積極研究於明年在紅磡置富都會進行資產增值措施，為時約2至3年。

【內房危機】傳碧桂園兩批債券票息未支付 涉資2250萬美元 稱出現周期性流動性壓力  詳情請看【下一頁

【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

置富產業信託（00778） 港股

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