【美食博覽】美與健生活、家電家居博覽　展商謹慎樂觀冀有1、2成增長

香港貿易發展局將於8月17至21日假灣仔香港會議展覽中心，舉行以美食博覽為首的多個展覽，包括美與健生活博覽、家電．家居．博覽、香港國際茶展和國際現代化中醫藥及健康產品會議等。貿發局副總裁張淑芬表示，5項展覽共有1,700家展商，人流期望可比去年再多1成，預計有43萬人次。但有展商表示近期多個展覽都有銷情不佳報導，對今年展覽不敢太樂觀，亦有展商指自7月起整體市道變差，相信與通關後港人多外遊有關。

【市場趨勢】特許經營商：快餐業永久轉向 送貨與外賣定單

貿發局副總裁張淑芬表示，今屆博覽是防疫措施撤銷後的首項大型美食公眾展覽，她認為剛結束的香港書展有不錯成績，相信能繼續承接這氣勢。她指這次展覽包含兩個國際貿易展覽，同時亦有美與健生活博覽和家電家居博覽，相信會有不錯人流，期望可比去年再多1成，她指舉辦展覽需9個月時間預備，由於今年3月才全部解封，因此規模只能回復至疫前約7成。

展商：7月起就感覺到市道在轉差

主辦單位對人流很有信心，但不少參展商持觀望態度。代理 Yale 智能門鎖的金來仕發展有限公司經理楊善頤表示，去年疫情期間也有參展家電．家居．博覽，但銷情實在不太好，今年雖然防疫措施已解封，但由於產品不是消費性產品，很難會因此而有很大的銷售增長。

該公司有參加今年6月的家居展，當時的銷售成績還不錯，但在7月起就感覺到市道在轉差，「一跌就跌20至30%」，甚至說「連門市也沒什麼客人」。她指這可能跟港人不是在外遊就是北上有關，很多人都不太願意消費，因此對今次家電．家居．博覽的期望比較保守，以宣傳品牌、教育市場為主，產品銷售為次要目標。

▲ 金來仕發展有限公司經理楊善頤：參加家電．家居．博覽還是比較保守，以宣傳品牌、教育市場為主，產品銷售為次要目標。

售賣床上用品的帝派夢睡眠科技有限公司市場推廣及銷售經理高卓峯表示，上年疫情時也有參與家電．家居．博覽，疫情時銷售倒不算差，因為很多人都被逼「困在香港」。他對今次展覽的銷售也有信心，因參與6月的家居展時，銷售比去年疫情時有少許增加，相信今次的成績不會太差，希望能比去年多1至2成的銷售。

▲ 帝派夢睡眠科技有限公司市場推廣及銷售經理高卓峯表示，6月家居展銷售比去年疫情時還有少少增加，因此以比去年多1至2成銷售為目標。

健康食品商受惠疫情有中低位雙位數增長

同時於美與健生活博覽和美食博覽參展的創之杰集團聯合創辦人歐永榮表示，其生意反而受惠於疫情，在疫情期間有中低位雙位數的銷售增長：「疫情期間大家開始更關注個人健康，我們售賣健康食品，也多了顧客購買。」他指復常應對銷情有幫助，期望能保持過去的增長速度。

他指瘦身產品的銷情一向有「基本盤」，不易受疫情或其他因素影響，近年的銷售成績也不錯。問到會否擔心美食博覽吸走了大部份人流，影響其他展覽的人流，他指經歷疫情後，很多人都意識到健康的重要，有了強健體魄才能有體力去玩，客戶群變得更廣了，因此不太擔心銷售成績。

▲ 創之杰集團的聯合創辦人歐永榮表示，瘦身產品的銷情一向有「基本盤」，因此不易受到疫情或其他因素影響。

【工展會】博覽館偏遠致工展會購物節銷情差 展商：不及預期一半生意

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。