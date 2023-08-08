  • 30°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 20:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵為香港西九龍站往返福田乘客推「靈活行」 即日更改車次更輕鬆

理財智慧 20:08 2023/08/08

分享：

分享：

高速鐵路(香港段) 自今年年初服務重啟以來，深受跨境乘客歡迎，尤其是短途往返大灣區站點的服務，成為深化兩地連繫交流的重要橋樑。港鐵（00066）作為西九龍站的管理機構，以及個別路綫的營運商，一直致力為高鐵乘客提供舒適、快捷的旅程，重點包括提升設施配套和增加旅程的靈活性。

點擊圖片放大
+3
+2


港鐵周二（8日）宣佈，由下周一（14日）起，為往返香港西九龍站與福田站的乘客推出「靈活行即日變更車次安排」(下稱「靈活行」)，往返兩個車站的乘客如欲更改車次，可於原來車次開出前45分鐘至開車後一小時內*，直接使用「靈活行」免費改乘同日指定車次最多三次。相比現時高鐵客規下，乘客只能在截至列車開出四十五分鐘為止享有一次免費改票機會，「靈活行」提供額外的便捷，讓往返福田乘客可額外改票三次，令行程更具彈性。

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

 

乘客利用「靈活行」改乘的車次，需要在即日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇，當中並不包括以福田為中途站的車次。乘客可透過12306網站或手機應用程式直接進入「靈活行」改乘介面，或前往香港西九龍站B1票務大堂的自助售票機、車站票務櫃位，以及位於B3層離港大堂的「靈活行」自助機辦理手續。在福田站出發的乘客除使用12306平台外，亦可透過車站的自助售票機及票務櫃位辦理「靈活行」。


完成簡單更改車次的步驟後，系統會自動為乘客編配與原車次相同等級的座位或「無預留座位」，安排行程更靈活隨心，而已辦理「靈活行」的車票，均不能退票。
 

強積金回報繼續做好 香港及大中華股票基金7月份表現大幅上揚，詳見【下一頁

點擊圖片放大
+4
+3

 

註：
*由西九龍站出發的乘客可於原來車次開出前四十五分鐘至開車後一小時內直接使用「靈活行」，由福田出發的乘客則可於原來車次開出前三十分鐘至開車後一小時內直接使用「靈活行」免費改票。
**無預留座位僅供「靈活行」乘客變更車次之用，將於北行的指定車次開出前四十五分鐘提供，而南行的指定車次則於列車開出前三十分鐘提供。
***「一般改票」安排：按現時「廣深港高速鐵路跨境旅客運輸組織規則」，乘客購買高鐵車票後，可免費改票一次，包括更改乘車日期、車次或車廂等級，香港出發列車截止辦理改票時間為開車前四十五分鐘，而內地出發列車則為開車前三十分鐘。每張車票只能更改一次，改票後不能退票

 

【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
車票 高鐵 大灣區 運輸 鐵路 港鐵

上一篇文章

【滙豐控股5】滙豐香港區CEO 對下半年業務前景審慎樂觀

下一篇文章

Bal Residence為部分單位減價吸客　下調幅度最高達10%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?
【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
喜雅兩房業主睇淡後市　啃10%辣稅沽貨　帳損逾126萬
喜雅兩房業主睇淡後市　啃10%辣稅沽貨　帳損逾126萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款