港鐵為香港西九龍站往返福田乘客推「靈活行」 即日更改車次更輕鬆

高速鐵路(香港段) 自今年年初服務重啟以來，深受跨境乘客歡迎，尤其是短途往返大灣區站點的服務，成為深化兩地連繫交流的重要橋樑。港鐵（00066）作為西九龍站的管理機構，以及個別路綫的營運商，一直致力為高鐵乘客提供舒適、快捷的旅程，重點包括提升設施配套和增加旅程的靈活性。

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港鐵周二（8日）宣佈，由下周一（14日）起，為往返香港西九龍站與福田站的乘客推出「靈活行即日變更車次安排」(下稱「靈活行」)，往返兩個車站的乘客如欲更改車次，可於原來車次開出前45分鐘至開車後一小時內*，直接使用「靈活行」免費改乘同日指定車次最多三次。相比現時高鐵客規下，乘客只能在截至列車開出四十五分鐘為止享有一次免費改票機會，「靈活行」提供額外的便捷，讓往返福田乘客可額外改票三次，令行程更具彈性。

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乘客利用「靈活行」改乘的車次，需要在即日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇，當中並不包括以福田為中途站的車次。乘客可透過12306網站或手機應用程式直接進入「靈活行」改乘介面，或前往香港西九龍站B1票務大堂的自助售票機、車站票務櫃位，以及位於B3層離港大堂的「靈活行」自助機辦理手續。在福田站出發的乘客除使用12306平台外，亦可透過車站的自助售票機及票務櫃位辦理「靈活行」。



完成簡單更改車次的步驟後，系統會自動為乘客編配與原車次相同等級的座位或「無預留座位」，安排行程更靈活隨心，而已辦理「靈活行」的車票，均不能退票。



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註：

*由西九龍站出發的乘客可於原來車次開出前四十五分鐘至開車後一小時內直接使用「靈活行」，由福田出發的乘客則可於原來車次開出前三十分鐘至開車後一小時內直接使用「靈活行」免費改票。

**無預留座位僅供「靈活行」乘客變更車次之用，將於北行的指定車次開出前四十五分鐘提供，而南行的指定車次則於列車開出前三十分鐘提供。

***「一般改票」安排：按現時「廣深港高速鐵路跨境旅客運輸組織規則」，乘客購買高鐵車票後，可免費改票一次，包括更改乘車日期、車次或車廂等級，香港出發列車截止辦理改票時間為開車前四十五分鐘，而內地出發列車則為開車前三十分鐘。每張車票只能更改一次，改票後不能退票

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責任編輯：陳詠妍