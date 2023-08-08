【市場趨勢】特許經營商：快餐業永久轉向　送貨與外賣定單

疫情期間，不少人也盡量外賣美食回家享用，美國快餐業發現，不少食客在疫後仍維持外賣的習慣。美國麥當勞（McDonald's）和漢堡王（Burger King），顧客都以外賣為主，堂食客寥寥無幾。

據連鎖加盟商稱，目前大多數美國麥當勞餐廳的堂食顧客數量不足10%，而在疫情前，這一比例約為國內銷售額的25%。

企業加大網上訂購投資

疫情大流行加速外賣發展，以外賣為主的店家更發現，他們的營運利潤更高、效率更高，而且毋須太多員工，大公司開始加快對「駕車通道」（drive-through）和網上訂購的投資。

盡管如此，快餐店還是不願意放棄餐廳堂食。大型連鎖店希望他們的餐廳看起來現代、誘人且新鮮。例如，麥當勞早於2017年承諾開始花費數十億美元，幫助美國特許經營商支付數碼點餐機、現代化家具和其他設施改進費用。有特許經營商表示，他們經常支付數十萬美元來安裝新家具和固定裝置。

經營麥當勞和Burger King等連鎖店大部分餐廳的特許經營商，在很大程度上支持這種外出就餐的轉變。將食物裝進袋子以便在其他地方食用，通常比保持餐廳清潔更便宜，也更省力。一些特許經營商更表示，快餐業正在永久轉向「駕車通道」、送貨和外賣定單。

由多家美國麥當勞經營者成立的National Owners Association，其文件顯示，美國特許經營商預計每10年就採用經批准的設計更新其餐廳、前台等；去年的文件顯示，改造設備的平均價格為35萬美元（約273萬港元）；更有指一次完整的更新可能花費高達75萬美元（約585萬港元）。

麥當勞管理層和特許經營商近幾個月討論此事，5月時有特許經營商指出，希望將採用當前設計的商店的餐廳大堂裝修成本，限制在每10年30萬美元（約234萬港元）左右。他們表示，每10年翻修一次餐廳的要求仍將保留。

責任編輯：蕭寶玲