Bal Residence為部分單位減價吸客　下調幅度最高達10%

近日有新盤減價搶佔市場焦點，另有發展商決定仿效，為旗下新盤現有價單單位減價吸客。麗新發展（00488）及市建局合作發展的觀塘新盤Bal Residence，今突然修改價單，為26個單位減價，下調幅度介乎6至10%。該26個單位原本售價介乎671.2萬至880.3萬元，最新定價減至631萬至801.2萬元。當中22樓C室，實用面積341方呎一房，售價由851.7萬減至766.5萬元，減價幅度約10%。最高折實率維持11.75%不變，折實價676.44萬元，折實呎價19,837元。

值得一提的是，項目於今年2月開價，首批單位56伙的折實平均呎價約19,554元。於3月底已因應市況進行一次減價，將27個單位的定價下調5%至9%，是次則再為另外26伙調整定價。

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