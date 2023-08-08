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【滙豐控股5】滙豐香港區CEO 對下半年業務前景審慎樂觀

股樓投資 20:15 2023/08/08

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滙豐控股(00005)香港區行政總裁林慧虹接受本地媒體訪問時表示，對下半年業務前景表示審慎樂觀，因始終地緣政治、利率環境、外部的通脹壓力此等環球宏觀因素皆是香港難以控制。單純香港因素，訪港旅客增多，跨境開戶量上升，保險產品銷情佳，新經濟業務市佔率有進帳，均利好業務增長。滙豐周二收報64元，微升0.1%。

【券商點睇】中金：淨利息收入增長較快 上調滙控目標價至80.1元  詳情請看【下一頁

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

林慧虹預期，貸款疲弱表現將持續至明年上半年，主要由於高息環境持續、客戶加快還款，以及環球經濟和貿易放緩令貸款需求減少所致，又指滙豐香港會拓展收入來源，加強非利息收入業務，惟股市交投薄弱影響費用收入，至今未見零售客戶對市場有很大信心，同時定存息吸引窒礙非現金產品的需求，亦料下半年內地客新開戶數量將持續增加，因此相信今年餘下時間非利息收入表現依然強勁。

她表示，上調最優惠利率（Ｐ）會對淨息差造成壓力，但不會只考慮該行利潤能力，亦會平衡存貸客戶需求、宏觀環境變化和市場競爭力等因素，現階段預期美國今年內不再加息，未來會否調整最優惠利率仍需時觀察。她提及滙豐香港去年開始招聘熟悉東南亞的專才，而東盟地區企業主管於過去3年未能來港，認為銀行有必要大力宣傳香港。

【券商點睇】澳門賭收逐月改善 金沙中國復甦路徑符預期  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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