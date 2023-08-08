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【消費大抽獎】大新信用卡推消費獎賞互動遊戲 簽滿500元 贏取Switch遊戲機 Sony 全無線耳機

理財智慧 19:23 2023/08/08

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即日起至9月30日推出「秒速狂熱大抽獎」，大新信用卡客戶憑卡消費，可即時透過流動理財參加秒速狂熱遊戲，成功完成任務即可參加抽獎，即時贏豐富獎賞。

大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼小姐表示，是次推出的，即簽即玩贏獎賞，無須登記。客戶只要完成遊戲任務後，客戶可透過大新流動理財即時查閱遊戲結果及獎賞，隨時隨地經流動理財即時於參與商戶兌換獎賞。

由即日起至9月30日（推廣期），客戶只需憑大新信用卡於本地或海外的零售或網上單一簽賬滿500港元或以上，即可賺取1個電子代幣參與遊戲，每位客戶最多賺取5個電子代幣。客戶可隨時隨地登入大新流動理財憑代幣參加遊戲，成功完成任務後，即可參與大抽獎，即抽即贏高達500港元現金券。另外，於推廣期內不定時舉行的「快閃星期五」加設特別獎賞，添加多款人氣產品，包括任天堂 Switch 遊戲機、USATISFY 家用 DLP 口袋迷你投影機、Sony 全無線耳機、限量版 Hello Kitty 吸塵機械人及 Hello Kitty 戶外野餐套裝等。

【裝修設計】夫婦豪花75萬打造輕奢華風格 兩房打通建多功能主人房 【見下頁】

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責任編輯：陳玉蓮

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