【養老白皮書】 調查指40%長者沒有計算或為養老作財務準備 「三文治世代」應如何為父母準備？

中銀集團人壽保險與黃金時代基金會周二（8日）聯合發表《攜手共建第二人生》白皮書，探討香港長者與照顧者的角色、痛點和需求。就白皮書進行的調查發現，73%的受訪長者對自己的財務安排感到滿意；35-50歲是照顧者規劃退休的黃金時間。另外，白皮書亦提出「保險+養老服務」，推動養老服務產業發展。

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在財政上，73%的受訪長者對自己的財務安排感到滿意，但他們仍有財務上的憂慮。大約一半受訪長者只以退休前每月支出為養老儲備作粗略計算，更有40%表示他們沒有計算或為養老作財務準備，可見他們並未認真地為未來的各樣開支作周詳部署。

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在受訪的照顧者當中，85%為「三文治世代」，他們既有自己的事業，亦需照顧自己的家庭及年長父母。有超過五成（52%）的照顧者表示擔心未來照顧父母所需支出會響他們的財務計劃或儲蓄。香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群教授表示，照顧者以女性，中高齡居多，在照顧路途中經濟支出大，希望各界共同認同照顧者的貢獻。

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白皮書亦顯示35至50歲為照顧者與父母共同規劃他們的退休和養老生活的「黃金時間」，提早規劃有助減少未來養老生活的不確定因素。應考慮以下相關規劃：

• 在照顧和規劃上提早參與和準備的重要性； • 預防和管理相關風險，包括財務、健康和環境風險； • 持續學習以提升退休和養老生活的能力； • 探索並了解相關的產品和服務，以提升退休和養老的生活質素。

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另外，白皮書亦就未來養老服務提出「保險+養老服務」以推動養老服務產業發展，包括要將退休規劃視為風險管理，便構建綜合風險評估及管理體系，還強調照顧者一同參與長者的養老規劃，因為「今天的照顧者就是明天的長者」，提早作出部署對自身及下一代均有裨益，透過為退休長者推行持續教育以提升退休規劃水平，探索「保險+服務」的模式，以及推進大灣區養老服務協同聯動發展，提升兩地長者生活質素。

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中銀人壽執行總裁鄧子平先生表示，「今次的白皮書結合商界、社福界和學術界的知識和經驗，推動安老生態圈轉型。我們期望能藉此建立香港成為『年齡友善』的可持續發展城市，為實現老有所養、老有所屬、和老有所為作出貢獻。」

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黃金時代基金會創辦人暨主席容蔡美碧女士亦指，面對人口高齡化的重大挑戰，企業應利用商界智慧和策略，滿足中老年人的新需求，達到『商社共生』、『商社共贏』的效益。

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