兩內地女學生先付一年租金　每月1.7萬租火炭新盤一房

中原地產吳啟業表示，暑假一向為租賃旺季，近日租賃市場相當活躍。火炭星凱．堤岸正值入伙期，上月錄過百宗租賃成交，本月至今暫錄約15宗租賃成交，其中屋苑的2座中層A室，單位實用面積325平方呎，1房間隔，開價約18,000元，日前雙方議價後以17,000元租出，實用平均呎租52.3元。

據了解，新租客為2名內地女學生，見屋苑樓齡較新，交通方便，配套完善，即決定以先付一年租金方式租入單位自用。據了解，業主於2021年以681萬元購入單位，是次租出單位可享約3厘租金回報。

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