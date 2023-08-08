【本地銀行】富邦銀行上半年平均客戶存款按年增13%　上半年淨溢利4.5億元按年飈逾倍

富邦銀行（香港）今年首6個月淨溢利約4.5億元，按年升121%，主要是由於淨利息收入增加35%及減值虧損大幅下降85%。平均股本回報率及平均資產回報率分別為5.78%及0.68%，而去年同期為2.73%及0.34%。

受淨息差擴闊及平均生息資產增長帶動，淨利息收入升35%至約9.4億元。市場息率自去年第4季度以來維持高位，導致資產收益率於重新定價後上升。整體資產收益率的改善超過了存款成本的增幅，淨息差因而由1.27%擴大30個基點至1.57%。客戶貸款和債務證券投資組合增長，令平均生息資產升9%。平均客戶存款於今年上半年按年增長13%。

非利息收入降19%

非利息收入減少19%至1.8億元，非利息收入對總營運收入比率降至16.3%，這主要是由於信貸業務及證券經紀及投資服務收入分別下跌54%及33%。財資市場和信用卡業務收入則分別錄得47%及38%的增長。保險業務收入增加6%。

營運支出增加13%至5.6億元，營運收入錄得21%的增長，令成本對收入比率由53.5%降至49.9%。減值虧損總額跌85%至2,700萬元，主要由於資產質量改善及全球經濟持續復甦。於今年6月30日，計及商業票據和銀行同業貸款的減值貸款比率為0.49%，減值貸款覆蓋率則為92.3%。

於今年6月30日，集團的總資產由去年底增加40億元或3%至1,340億元。客戶及銀行同業貸款總額升1%至660億元，客戶存款升6%至1,030億元。計及商業票據及銀行同業貸款，貸款對存款比率由去年底的67.9%降至今年6月底的64.7%。

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編輯：胡學能