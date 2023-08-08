【職場趣聞】我的老闆被可愛女兒融化 ! 老闆請全公司食蛋糕 ?

在每個職場中都會發生一些有趣的故事，而這次的趣聞發生在一位員工和她的老闆之間。這位員工於社交平台分享自己的故事，她表示，有日下午，突然接到家人的電話，告知有急事需要她去接即將放學的女兒。於是，她向老闆臨時請假，但同時也需要尋求其他同事協助完成當天的工作。

但她的老闆卻給了她一個出乎意料的回答，表示聽到她的電話，叫事主將女兒接回來公司，並會安排房間讓她的女兒看卡通片。事主無需要請假，又認為公司有很多員工可以幫助，於是，這位員工別無選擇，只好去接她的女兒回公司。其後，事主亦外出工作，回到辦公室後，老闆表示找了秘書買蛋糕給大家吃，並問凡的女兒喜歡吃蛋糕嗎。事主感到驚訝，因為老闆很少會請客，想必有開心事發均，其後從同事口中得知，原來是女兒將老闆哄得太開心。

老闆開玩笑地問她的女兒老闆年輕還是新來的實習生比較年輕，她的女兒回答「老闆，你比較年輕！」，老闆聽後感到開心，決定請大家食下午茶。就這樣這位「世界女」融化了老闆的心，也讓一眾究事得到免費蛋糕吃。

這個職場趣聞，令一眾網民表示，事主的女兒「識撈」，「世界女」等的稱讚，亦有人表示老闆很有趣，從事件中看到老闆與員工的關係十分好。而小友友的直率及無邪竹往能夠給打工仔帶來意想不到的歡樂及溫馨時刻。

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責任編輯：陳玉蓮