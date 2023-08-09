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澳洲餐廳拒接待婦人 3字中文紋身成阻礙

環球社會熱點 09:05 2023/08/09

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澳洲一名婦人近日聲稱，因為自己身上的3個中文字紋身，使她被一間餐廳拒諸門外。婦人稱餐廳指中文紋身有冒犯意味，下次再訪需要有衣物遮掩。

碧咸父子偕奧斯汀畢拿抬攔路樹枝 助過路司機脫困（有片） 【下一頁】

兩子之母的Katie Hally在社交平台Facebook發文，控訴上周六（5日）到訪黃金海岸的餐廳Burleigh Pavilion準備與友人慶祝生日時，卻被告知拒絕入內。

門前接待人員表示，因為Hally頸後的紋身，餐廳拒絕讓她入內。紋身分別是3個中文字「家﹑福﹑愛」。根據Burleigh Pavilion張貼的告示，餐廳歡迎有紋身人士光顧，前提是不可具「恐嚇﹑挑釁或攻擊」含意。

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挪威裁定META侵犯用戶私隱 下周一起每日罰款逾76萬 【下一頁】

Hally原本想向前來說明情況的餐廳經理解釋紋身含意，但對方並不理會，執意要求她離開，並建議下次再去餐廳需遮好紋身。

Hally事後受訪表示，理解餐廳對紋身的規定，只是對處理手法感到失望，坦言不會再光顧。她指13件前離婚時紋上第一個中文字「福」，「家」是與姐姐的「姐妹紋身」，而「愛」則是希望再次找到真愛。

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責任編輯：吳漢培

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