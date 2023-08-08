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【大行看法】富途料恒指下半年不會再創低位　偏好高息電訊股和消費股

股市 18:43 2023/08/08

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【大行看法】富途：下半年不會再觸及5月萬八點低位　偏好高息和消費股

港股連跌數個交易日，富途商業研究總監陳思表示，內地經濟在刺激政策落地時將逐漸改善，有助帶動企業估值和盈利修復，加上港股現時估值偏低，因此看好後市，料恒指下半年將波動上升，惟應不會觸及5月時18,044點的低位。富途偏好高息股，當中推薦經營前景較明朗的電訊股。

她指出，近期當局已出台多項政策，如恢復和擴大消費、鼓勵下調存量按揭貸款加點、超大特大城市城中村改造等，惟仍需要對房地產市場推出更有效的刺激政策，倘未來再加大刺激力度，對港股後市將更積極。

富途：薦周期藍籌消費股

陳思認為，前期可留意周期藍籌股，包括政策受益和周期敏感板塊，如消費股等，亦建議關注科網平台股，因當局鼓勵平台經濟相關信號更明確。她又建議續留意安全邊際較高、高派息潛力的國企；以及未來現金流改善且估值低的板塊，如部分餐飲股、香港本地消費股。

料美國經濟軟着陸可能性高

美股方面，科企龍頭上半年表現出色，下半年美股漲勢有望從科技龍頭轉至其他行業，實現輪流炒市況。她提到，美國經濟軟着陸可能性高，建議關注耐用品消費、受益於AI大模型開發需求的芯片公司等。

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