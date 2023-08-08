▲ 【業績│REIT】置富中期每基金單位分派跌3%至22.36仙 長期持續高息對分派構成不利影響

置富產業信託 （00778） 截至6月底止，上半年可供分派予基金單位持有人之收益按年跌2%至4.5億元，每基金單位分派跌3%至22.36仙。

期內，總收益按年升4.7%至9.1億元，期內所有主要收益來源包括基本租金、停車場收入、代收費用及營業額租金均有所增加。

公司指，儘管置富產業信託旗下最大型的物業+WOO 嘉湖正在進行重點資產增值措施，整體物業組合於6月30日的出租率仍保持在94.1%的穩健水平。租戶續租率為77%，過半數於2023年屆滿的租約已完成續租或重新租出。

展望未來，置富產業信託指，仍需關注可能窒礙業務復甦的各種挑戰。今年出境外訪需求持續攀升，在長週末及假期尤甚。隨著航班載運力逐步提升，預期港人外訪的情況愈加普遍，部分本地消費或隨之流失至海外。另外，勞動力短缺及通脹使公司的營運成本持續受壓，以及長期持續高息亦對公司的分派構成不利影響。

置富產業信託約63%借貸透過到期日不一的利率掉期按固定利率對沖，預期債務對沖的比例在今年內將維持現有水平，並在加息環境下繼續為置富產業信託提供保障。此外，在10月完成15億港元的再融資後，直至2025年底前將沒有再融資的需要。

置富全日跌0.7%，收報5.57元。

相關文章：

【大行報告】高盛：HIBOR趨升料置富今年借貸息率升至3.8% 股息率逾6厘仍籲「沽售」

【業績│REIT】置富末期分派增加6.2%至21.1仙、股息率6.47厘 難料今年續租租金能否回復正數

編輯：袁諾曦