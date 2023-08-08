  • 31°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│REIT】置富中期每基金單位分派跌3%至22.36仙　長期持續高息對分派構成不利影響

股市 18:12 2023/08/08

分享：

分享：

【業績│REIT】置富中期每基金單位分派跌3%至22.36仙　長期持續高息對分派構成不利影響

置富產業信託 （00778） 截至6月底止，上半年可供分派予基金單位持有人之收益按年跌2%至4.5億元，每基金單位分派跌3%至22.36仙。

期內，總收益按年升4.7%至9.1億元，期內所有主要收益來源包括基本租金、停車場收入、代收費用及營業額租金均有所增加。

公司指，儘管置富產業信託旗下最大型的物業+WOO 嘉湖正在進行重點資產增值措施，整體物業組合於6月30日的出租率仍保持在94.1%的穩健水平。租戶續租率為77%，過半數於2023年屆滿的租約已完成續租或重新租出。

展望未來，置富產業信託指，仍需關注可能窒礙業務復甦的各種挑戰。今年出境外訪需求持續攀升，在長週末及假期尤甚。隨著航班載運力逐步提升，預期港人外訪的情況愈加普遍，部分本地消費或隨之流失至海外。另外，勞動力短缺及通脹使公司的營運成本持續受壓，以及長期持續高息亦對公司的分派構成不利影響。

置富產業信託約63%借貸透過到期日不一的利率掉期按固定利率對沖，預期債務對沖的比例在今年內將維持現有水平，並在加息環境下繼續為置富產業信託提供保障。此外，在10月完成15億港元的再融資後，直至2025年底前將沒有再融資的需要。

置富全日跌0.7%，收報5.57元。

相關文章：

【大行報告】高盛：HIBOR趨升料置富今年借貸息率升至3.8%　股息率逾6厘仍籲「沽售」

【業績│REIT】置富末期分派增加6.2%至21.1仙、股息率6.47厘　難料今年續租租金能否回復正數

編輯：袁諾曦

港股 置富產業信託（00778）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒生11】恒生於尖沙咀和深圳增設跨境財富管理中心　非港居民新開戶上半年升3.5倍

下一篇文章

【SoftBank】軟銀集團首季意外虧損4776億日圓　阿里巴巴持股未實現估值虧損約5534億日圓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水吸資逾73億湧三大ETF　恒指夜期跌68點考驗19000關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資逾73億湧三大ETF　恒指夜期跌68點考驗19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【美股期貨】美長債息跌近2%　道指期貨跌158點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美長債息跌近2%　道指期貨跌158點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款