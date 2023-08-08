波音重訂時間表 料Starliner明年3月前首次載人飛行

波音（BA）周一表示，目標在明年3月前準備就緒，讓美國國家航空暨太空總署（NASA）的航天員首次乘坐其「Starliner」太空船。這是該公司在推遲了今年夏天的發射計劃之後重新設定的時間表。

波音的Starliner目前正在進行載人飛行測試，這對開始常規太空飛行至關重要。推遲的原因是降落傘和組裝過程中使用的一種膠帶出現問題。

波音預計該太空艙要到明年才能搭載乘員。他們在解決降落傘問題方面正在取得進展，更換問題膠帶的工作預計將在9月底完成。

降落傘投放測試計劃在11月中下旬進行。NASA的商業乘員經理提到，Starliner的認證進度已經完成了98%。

不過，波音首次營運飛行的時間取決於最終試飛的結果。該項目耗資巨大，進度落後，波音迄今已承擔了約15億美元的超支費用。

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