  • 31°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

電動車商Lucid次季收入未達預期 今年目標生產逾萬輛車

環球政經 17:00 2023/08/08

分享：

分享：

電動車生產商Lucid Group（LCID）公布第二季業績，收入低於預期，原因是Air豪華轎車的交付量低於預期。

公司本季收入按年增加55.1%至1.51億元（美元‧下同），較預期的日1.75億元少；淨虧損為7.64億元（美元‧下同），較去年同期的5.55億元多；每股虧損40美仙，較預期的30美仙多。

不過，由於沙特阿拉伯公共投資基金牽頭發行了30億元股票，該公司的流動性很強，這使其在與面臨零部件短缺、資金緊張的競爭對手相比時更具優勢。

截至6月底，Lucid 的現金增至27.8億元，為未來的生產計劃提供了穩定的資金。

Lucid第二季交付了1,404輛Air轎車，比預期少了約600輛。該公司在2023年第一季交付了1,406輛汽車。Lucid 對實現年產量目標保持樂觀，今年的目標是生產最少1萬輛汽車。

盡管持有大量庫存，該公司最近還是將其Air轎車減價，最多減1.24萬元，以刺激需求，與特斯拉的Model S展開競爭，後者的價格今年也有所下降。

Lucid計劃在11月發布其名為Gravity的SUV，並於2024年上市。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

點擊圖片放大
+10
+9

同場加映 【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

股票 汽車 美元 經濟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?
【深圳玩樂團】WeChat Pay HK 整合北上必備100個小程序 返大陸想預先落單 慳返排隊時間 ? 無內地銀行戶口都可以找數 ?
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
喜雅兩房業主睇淡後市　啃10%辣稅沽貨　帳損逾126萬
喜雅兩房業主睇淡後市　啃10%辣稅沽貨　帳損逾126萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款