電動車商Lucid次季收入未達預期 今年目標生產逾萬輛車

電動車生產商Lucid Group（LCID）公布第二季業績，收入低於預期，原因是Air豪華轎車的交付量低於預期。

公司本季收入按年增加55.1%至1.51億元（美元‧下同），較預期的日1.75億元少；淨虧損為7.64億元（美元‧下同），較去年同期的5.55億元多；每股虧損40美仙，較預期的30美仙多。

不過，由於沙特阿拉伯公共投資基金牽頭發行了30億元股票，該公司的流動性很強，這使其在與面臨零部件短缺、資金緊張的競爭對手相比時更具優勢。

截至6月底，Lucid 的現金增至27.8億元，為未來的生產計劃提供了穩定的資金。

Lucid第二季交付了1,404輛Air轎車，比預期少了約600輛。該公司在2023年第一季交付了1,406輛汽車。Lucid 對實現年產量目標保持樂觀，今年的目標是生產最少1萬輛汽車。

盡管持有大量庫存，該公司最近還是將其Air轎車減價，最多減1.24萬元，以刺激需求，與特斯拉的Model S展開競爭，後者的價格今年也有所下降。

Lucid計劃在11月發布其名為Gravity的SUV，並於2024年上市。

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