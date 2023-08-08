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大熊貓盈盈和樂樂18歲生日 海洋公園送冰蛋糕慶生

理財智慧 18:08 2023/08/08

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兩位八月壽星盈盈和樂樂踏入18歲，海洋公園度聯同Häagen-Dazs™製作兩個獨一無二的巨型冰蛋糕為大熊貓消暑慶生。蛋糕以充滿夏日氣息的蜜桃粉橙色作主調，配以森林綠色的生日歲數冰棒，再加上盈盈和樂樂最愛吃的竹子、紫薯、胡蘿蔔及梨汁做材料。

喜雅兩房業主睇淡後市　啃10%辣稅沽貨　帳損逾126萬，詳見【下一頁

按圖看盈盈和樂樂：

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盈盈和樂樂於提高大眾關注保育生物多樣性擔當著舉足輕重的角色。大熊貓是護傘物種，除了本身極具保育價值，透過保護大熊貓及牠們的棲息地，亦能同時保育分享共同生境的其他物種。位於四川、陝西及甘肅的大熊貓棲息地同樣是多種瀕危物種的家園，包括「瀕危」的川金絲猴、「易危」的羚牛，以及「極度瀕危」的朱䴉。

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撰文 : 陳美鳳

瀕危物種 大熊貓 海洋公園 蛋糕

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