▲ 【恒生11】恒生於尖沙咀和深圳增設跨境財富管理中心 非港居民新開戶上半年升3.5倍

恒生銀行 （00011） 宣布，為配合大灣區對跨境財富管理持續增長的需要，該行與恒生中國進一步提升跨境連繫，分別於尖沙咀和深圳增設兩間跨境財富管理中心，並於兩地透過理財服務專員，為客戶提供即時及無縫的一站式跨境財富管理服務。

恒生及恒生中國自去年開始已率先部署，先後在香港（上水、中環及九龍塘）與內地（廣州）開設跨境財富管理中心。計及新落戶於尖沙咀及深圳的跨境財富管理中心，恒生及恒生中國於大灣區之主要城市已設有6間中心。

為進一步提升跨境理財服務的效率，恒生的理財服務專員可按客戶要求，為親臨香港跨境財富管理中心的客戶即時聯絡內地的財富管理專家，為客戶提供跨境理財通、投資、按揭及外匯等資訊，並可為客戶預約跨境理財通投資戶的開戶服務。

下半年推更多跨境理財服務和方案

該行指，下半年將推出更多跨境理財服務和方案，包括利用數碼科技提供更快更方便的服務。屆時內地居民可乘訪港之便到香港恒生分行透過恒生個人銀行Mobile App辦理開戶服務，約30分鐘即可開立新戶口，並即場領取提款卡及登記恒生個人流動理財服務，以助客戶方便地跨境管理他們的戶口。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，自通關以來，積累已久的跨境財富管理需求得以釋放。今年首6個月，恒生非香港居民的新開戶人數較去年同期升3.5倍。恒生中國方面，來自大灣區財富管理及個人銀行業務之總營業收入亦升20%。

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編輯：胡學能