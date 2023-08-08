Palantir次季收入增13% 第三季指引勝預期

AI數據分析公司Palantir（PLTR）公布第二季業績，收入增長13%，達到5.33億元（美元‧下同），符預期；淨利潤為2,800萬元，與去年同期的淨虧損1.79億元相比有顯著改善，而調整後每股收益為5美仙，符合預期。

該公司的強勁表現導致股價在盤後交易中升3%。

Palantir指引的第三季收入介乎5.53億至5.57億元，超過分析師預期的5.52億元。公司預計收入將增長16%，這表明在連續3年逐步減速之後，收入將連續加速增長。

管理層重申對第三和第四季淨利潤的預期，並預計全年收入將超過22.12億元，高於5月時的預測。Palantir還將全年調整後營運收入預期提高到5.76億元以上，高於此前預期範圍的5.06億元至5.56億元。

公司宣布了有史以來首個回購計劃，金額高達10億元。政府收入佔總銷售額的57%，其中國際政府收入增長最快，增長了31%，達到7,600萬元。

盡管第二季政府業務的業績令人失望，但Palantir仍看到人工智能（AI）商業化的機遇。首席執行官Alex Karp認為，AI帶來的變革將極大地影響美國GDP，公司的目標是通過將其AI平台（AIP）變現來參與該機遇。

Karp又表示，公司致力於從AI中賺錢，而不僅僅是創作計算機生成的詩歌。公司計劃利用美國開發的獨特技術，這些技術正在被快速、高效地採用。

首席財務官David Glazer表示，歐洲市場需求低迷，Palantir的商業收入受到公司戰略投資特殊目的收購公司（SPAC）的影響。

他又指，Palantir第三季的支出將增加，因為其正加強AIP，並招聘「一批新的技術人才」。

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