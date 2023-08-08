業主移民減價191萬賣樓　薄扶林置富花園三房675萬沽

二手樓價開始回落，薄扶林置富花園有三房業主為移民，終累減191萬元賣樓。中原地產葉偉明說，薄扶林置富花園6座低層C室，實用面積588平方呎，三房間隔，享内園景，日前以675萬元易手，實用呎價11,480元。

葉偉明說，業主曾於2022年放盤，當時叫價866萬元，其後擱置計劃，但於今年七月重新放盤，叫價調整至708萬元，終以675萬元易手，累減191萬元。據了解，原業主因計劃移民，所以願意減價沽貨。而買家為外區家庭客，見單位造價較低，即決定入市自用。

雖然原業主累減191萬元賣樓，但早於2004年以210萬元入市，所以賬面仍獲利465萬元離場，物業期內升值2.2倍。

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