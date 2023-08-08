名城三房1120萬售　三年微賺40萬離場

中原地產黎宗文表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約5宗二手成交，其中大圍名城本月暫錄2宗成交，屋苑2座中層NA室，實用面積677平方呎，三房連套房間隔，開價約1,260萬元，其後減至1,170萬元，日前議價後以1,120萬元易手，實用面積呎價16,544元。

據了解，新買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即入市單位自住。原業主則於2020年以1,080萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利約40萬元離場，單位期內升值約3.7%。

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