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【大行報告】高盛：7月部分專注中國市場對沖基金表現強　美銀：逢低買入中國股票

股市 17:41 2023/08/08

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【大行報告】高盛：7月部分專注中國市場對沖基金表現強　美銀：逢低買入中國股票

高盛研究報告指出，在憧憬寬鬆貨幣政策下，採取「長短倉」投資策略、專注於中國市場選股的對沖基金，在7月取得今年1月以來最強的月度表現。

中央政治局會議上明確表達對資本市場的支持，並暗示將推出更大的寬鬆措施來推動經濟發展，令中資股在7月份反彈。

路透引述據高盛匯編的數據，今年以來，專注於中國市場的長短倉基金回報率超過4%。

對沖基金自政治局會議後買入A股及中概股　續沽香港中資股

高盛指出，截至7月第3周，對沖基金年內不斷減倉中國股票，但7月24日中央政治局會議後，對沖基金經理扭轉方向，成為淨買家，首要買入A股，其次是美國上市的中概股，但繼續沽出部分香港上市中資股。

美銀證券則表示，宏觀基金和美國對沖基金更看好中國市場，但接近中國市場的投資者則持懷疑態度，因許多人過去曾遭受損失。美銀對中國市場可能出現的反彈抱有希望，建議投資者在未來幾周「逢低買入」。

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