▲ 【解讀中國經濟】中國7月出口數據大遜預期 景順反稱：出口量意外強勁、進口反映急切需刺激

中國內地7月出口以美元計按年下跌14.5%，跌幅較6月擴大2.1個百分點；7月進口按年下跌12.4%，跌幅擴大5.6個百分點，兩項數據都較市場預期為差。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭就分析，儘管中國出口不及預期，但若果仔細分析，中國出口不及預期的主要原因是價格下跌而非數量下降所致。

趙耀庭表示，中國出口量保持意外地強勁，仍高於疫情前水平。經季節性及出口價格調整後，出口量僅較上月減少1%，電動汽車、電動汽車電池、可替代綠色能源技術（例如太陽能電池板）出口表現理想。

出口前景不樂觀 進口量反映迫切需要刺激

不過，隨著全球商品需求持續下降及限制性貨幣政策開始影響全球需求，出口量恐怕難以維持。趙耀庭坦言，以出口訂單等出口相關數據而言，前景亦不容樂觀，這或許意味著，於明年年初迎來轉捩點之前，滯後於其他出口數據的中國海關官方出口數據可能於年內餘下時間裡繼續下行。

在進口數據方面，趙耀庭指出，由於國內需求持續下降，進口量下跌幅度超出預期。即使經季節性及價格變動調整後，進口量按月跌幅仍達個位數中位。7月份，中國進口量創年初以來新低，反映市場對政府更廣泛的刺激措施有迫切需求。政策制定者已承諾推出更多政策支持，這有望促進基建投資及境外遊增長，刺激商品需求增加，從而於未來數月提振家庭消費，帶動進口改善。

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編輯：麥德銘