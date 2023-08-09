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碧咸父子偕奧斯汀畢拿抬攔路樹枝 助過路司機脫困（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/08/09

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英國前球星碧咸（David Beckham）與幼子Cruz、主演《貓王》（Elvis）的美國男星奧斯汀畢拿（Austin Butler）身處加拿大時，合力抬起擋住馬路的大樹樹枝，幫助駛經此路段的司機順利通過。

美90歲參議員要人提醒先表決 簽授權書被質疑無行為能力 【下一頁】

碧咸妻子維多利亞（Victoria Beckham）於社交媒體Instagram上載短片，記錄碧咸一行人伸出援手的情況。

點擊圖片放大
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現場有一條巨大樹枝擋住道路，因此碧咸一行人一起合作舉起樹枝，隨後一輛黑色SUV慢慢地從下方駛過。

維多利亞幽默地問網民，有沒有想過可見到碧咸與「貓王」一起抬樹，又稱讚碧咸父子與奧斯汀畢拿等人都是紳士，讓有份出力的幾位男士都展露驕傲的笑容。

Zoom要求員工重返辦公室 WFH時代告終？ 【下一頁】

網民於帖文下方踴躍留言回應，有粉絲就興奮地表示歡迎他們來到加拿大，大讚三人表現十分友善。

更有網民指如果有幸在駕駛時偶遇碧咸與奧斯汀畢拿，一定會故意讓汽車熄火，等兩人出手相助。

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責任編輯：鄭錦玲

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