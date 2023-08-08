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美國人口白人為主將逆轉 2045年後低於一半

環球社會熱點 17:19 2023/08/08

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美國最新統計數據預測，當地將在2045年後，白人人口降至佔總人口一半以下，Z世代（Generation Z）會是最後一個白人為主社會的世代。

美90歲參議員要人提醒先表決 簽授權書被質疑無行為能力 【下一頁】

智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員William Frey分析2020年人口普查世代數據，指出未滿18歲美國人中僅47%為非拉丁裔白人（Non-Hispanic white）。白人佔比由75歲以上人士的77%，到18至24歲人士的僅超一半。

分析預計至2045年白人人口將佔總人口低於一半，2050年時低於18歲美國人中甚至少於4成屬非拉丁裔白人。但如果包括逾過1,800萬名認為自己有雙重人種身份，白人佔比將重新在2045年回升至過半的52%。

Frey指出，如果美國未來數十年希望繁榮，人口多元化是必須要素。Frey認為移民有利美國，需要人員在經濟上有產出，能夠為社會安全及醫保等福利作出貢獻，直言不能只靠白人完成相關社會責任。

【美國熱浪】德州老夫婦無錢整冷氣 疑中暑倒斃家中 【下一頁】

紐約市立大學社會學榮譽教授Richard Alba表示，白人長時間為美國主流人種，如今當地正形成新主流社會，相信種族將會更多元化。Alba認為白人仍是美國社會一大重要部分，不會就此消失或輕易取代。

Alba亦指出，人口普查限定民眾只有單一選擇，不能反映社會真實狀況。混血美國民眾成為人口普查中升幅最大的人種選項，預計人數在2020年至2050年間將翻倍。

Alba表明，美國現時種族隔離趨勢已減弱，多數美國白人願意接受組成混血家庭及社會混血人口上升。數據亦顯示，普遍美國白人居住在3分1居民自認非白人的社區內。

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責任編輯：吳漢培

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