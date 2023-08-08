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珀麗灣兩房戶548萬沽　創同類今年新低

股樓投資 17:34 2023/08/08

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新盤平價推出搶客，二手市場屢錄低價成交。中原地產溫明峯說，馬灣珀麗灣22座中層G室，實用面積532平方呎，兩房間隔，客廳連露台，向東南，享內園景，原開價580萬元，放盤10日，終減價32萬元，以548萬元易手，實用呎價約10,301元，較市價低約5%，成交價創同類單位今年新低。 

資料顯示，原業主於2004年以235萬元購入上址，持貨19年，現帳面獲利313萬元，物業期內升值1.3倍。 

溫明峯表示，近期樓市氣氛明顯回落，新盤劈價搶客，二手買賣疲弱不堪，珀麗灣上月錄得7宗買賣成交，創8個月低位，而本月暫時只錄1宗成交。 

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

珀麗灣 馬灣 二手市場 私人屋苑

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