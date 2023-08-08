【職場熱話】新畢業生猶豫應選BIG4還是地產公司 捱3年可月入4萬？

從事會計這個行業，難免會要通宵達旦地工作，不過這些努力和付出在薪水上得到回報。近日，有網民在網上討論區發文，指自己是香港大學的應屆畢業生，樓主準備投身會計業，他拒絕了所有低於1.75萬的工作，現在收到3個錄取通知，其中有2個屬於四大會計師事務所的審計（Big4），樓問網民應選哪個。網民認為Big4具有更好的前景，但也更辛苦，建議樓主考慮自己能否捱到。

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網民都不建議樓主選地產公司，「又不是最大那幾間，而且助理會計師升盡也只是會計師」、「這些大商業公司，爬到高職位的絕大部份都是出面僱，空降公司，而且有big4經驗，如果你升到會計師就滿足，就可選這offer」、「做商業機構的會計，如非見習行政人員計劃（ MT ）和畢業見習生（ GT ）出身，過幾年你就連第二梯隊都不如。」

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亦有網民回應樓主有關big4的升遷速度，「家人在做，的確是升這麼快，而且他準備跳槽去銀行做了」、「big 4工資很透明，不會騙人」，並建議樓主選big4的工作。不過網民表示Big4更有前景但更辛苦，樓主亦回應「我也思考自己能不能捱過頭3至4年，天天要朝10晚12」網民則表示「你的人捱到，但頭頂的頭髮未必捱到」、「很可能是晚2才收工，之前做實習時的經理說的，他以前做 『EY』」、「淡季就說晚上10點至12點這個時間段下班或者早一點點，但旺季不到凌晨2點都不用想關電腦」、「忙起來也要凌晨1至2點都要」、「我早幾年辭職已經要2至3點下班，但老實說一句，你熬過開始那段時間就會習慣了。」

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有網民給予樓主忠告「真要想清楚，你要不介意以事業為第一，因為真的會再沒什麼心力專注在其他東西，這樣才好入行，不然你會受不了，做幾個月就走。如果你不介意犧牲自己時間和會辛苦點，其實也挺好玩的，只是進來之前要有些心理準備，我也認同諮詢業這行是會學到很多東西。」

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