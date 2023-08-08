【業績│高息股】越秀交通基建半年多賺45%、中期息大增五成至0.15元　料全年資本開支20億人幣　管理層：未受京津冀特大水災影響（第二版）

▲ 【業績│公路股】越秀交通基建半年多賺45%、中期息大增五成至0.15元 展開廣州北二環高速改擴建工作

越秀交通基建 （01052） 公布中期業績，純利按年增長44.6%至4.27億元（人民幣，下同）；每股盈利25.53分，按年增44.4%。集團純利激增，主要受益放寬疫情防控措施、宏觀經濟復甦增長和人員出行持續恢復增長。越秀交通中期息增加50%至0.15港元；以周二（8日）收市價4.130港元計，現價股息率約6厘。

越秀交通上半年收入增長19.8%至19.35億元，當中包括路費收入18.8億元，以及來自一般收費公路經營的其他收入5,168萬元。集團上半年整體毛利率為56.6%，按年增加1.0個百分點。

集團指，上半年出行需求釋放，帶動車流量快速回暖，於10個控股項目中，8個項目的路費收入錄得增長，增幅介乎5.7%至24.3%，惟僅有河南尉許高速及湖北漢鄂高速的路費收入下跌。期內經營成本增加17.1%至8.41億元。

料全年資本開支20億人幣

提及資本開支，集團副總經理朱文波指，上半年集團資本開支為6.5億元，當中約6.1億元用作廣州北二環高速改擴建項目（北二環項目），料全年為19.5億元，其中有16億元用於北二環項目，餘款則用作其他公路的維護和提升工程。

未來不排除收購民企資產

此外，母企越秀集團早前競拍了河南平臨高速和山東秦濱高速的收費權，執行董事兼副總經理潘勇強表示，集團將等待時機向母企收購該些項目，處理手法與集團年底併購的蘭尉高速相似。

蘭尉高速於今年併入報表，上半年項目收入約1.54億元，股東應佔盈利約3100萬元。他又稱，不排除會向其他民營企業收購資產，選址傾向集團已有項目營運的地區，或經濟較發達、人流量較高的地區。

管理層：未受京津冀特大水災影響

内地京津冀地區近期出現特大水災，多處受到嚴重影響，越秀交通執行董事兼副總經理潘勇強指出，集團在天津及河南的公路項目均未受負面影響，主要是公路路基較高，惟近期營運數據反而有所增加，他推斷指，可能是其他公路受水災影響，車主或另選未受影響的公路。

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編輯：陳韻妍