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【業績│高息股】越秀交通基建半年多賺45%、中期息大增五成至0.15元　展開廣州北二環高速改擴建工作

股市 17:11 2023/08/08

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【業績│公路股】越秀交通基建半年多賺45%、中期息大增五成至0.15元　展開廣州北二環高速改擴建工作

越秀交通基建 （01052） 上半年純利按年增長44.6%至4.27億元（人民幣，下同），主要受益放寬疫情防控措施、宏觀經濟復甦增長和人員出行持續恢復增長，以及去年11月新收購的河南蘭尉高速公路首次有利貢獻。越秀交通中期息增加50%至0.15港元；以中午收報4.13元計，現價股息率約6厘。

越秀交通上半年收入增長19.8%至19.35億元，當中包括路費收入18.8億元，以及來自一般收費公路經營的其他收入5,168萬元。集團上半年整體毛利率為56.6%，按年增加1.0個百分點。

8個項目的路費收入錄得增長

上半年出行需求釋放帶動車流量快速回暖，集團10個控股項目中，8個項目的路費收入錄得增長，增幅介乎5.7%至24.3%，只有河南尉許高速及湖北漢鄂高速的路費收入下跌。期內經營成本增加17.1%至8.41億元。

越秀交通指，主力項目廣州北二環高速目前車流量已經大致飽和，對廣州北二環高速的服務水平造成影響，為滿足更大的通行需求，集團正展開改擴建的工作，通過改擴建，預期能延長廣州北二環高速收費經營年限，續享大灣區發展紅利，利於提升公司收費公路主業未來發展空間，也利於提高公司在行業內的影響力。

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

相關文章：【業績︱公路股】越秀交通去年少賺69%、末期息0.1元　現價股息率跌至4.3厘　春運期間公路車流量較疫前增雙位數（第二版）

相關文章：【盈喜】四川成渝高速公路107預期半年多賺90%

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 越秀交通基建（01052） 大灣區 公路股 廣州 基建 交通 越秀 基建創建
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