【大行報告】中生製藥1177創新藥產品進入收成期 中金重新覆蓋予「跑贏行業」評級

中金重新覆蓋中生製藥(01177) ，並發表研究報告指集中採購政策的影響預期已逐步消退，預計仿制藥業務未來有望保持中低單位數增幅。中金又指，中生製藥旗下創新藥產品陸續進入收成期，增長迅速，為2022年度收入貢獻約23%的三款創新藥安羅替尼、天晴甘美及PD-1當中安羅替尼聯合PD-(L)1等仍有較大空間拓展新適應症，隨著研發投入持續增加，多款獲批上市的產品高峰銷售額可達10億至20億元人民幣，以及未來幾年仍有多款新產品上市，看好其管線潛力。

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該行預測中生今明兩年經調整每股盈利將達到0.16及0.18元人民幣，給予「跑贏行業」評級，目標價為4.5元，以對應今明兩年經調整預測市盈率23.6及20.4倍。

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記者：張以正