  • 31°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智慧城市】高陞集團夥理大成立元宇宙+ 實驗室　斥1,000萬推動智慧城市研究

科技 17:04 2023/08/08

分享：

分享：

智慧城市的發展近年備受世界各地重視和提倡，隨港府制定了「香港智慧城市藍圖」，商界及學界也積極研發及應用各技術，冀攜手將香港打造成世界級的智慧城市。高陞集團宣布斥資1000萬，與香港理工大學（理大）共同成立「香港理工大學 - 高陞集團元宇宙+ 聯合實驗室（聯合實驗室）」，加快香港綠色智慧城市建設，開展研究及培育人才。

【飲食科技】55%港人期待體驗科技　助了解身體所需及食物健康程度

聯合實驗室旨在將進行各種元宇宙相關技術的科研，並將其應用至工業、環保和智慧城市等領域，冀提高工業生產各環節的效率與質量、降低風險與成本，推動香港創新科技及可持續發展。

理大電子計算學系助理教授張晨指，該聯合實驗室將循新能源材料、工業培訓和金融科技三大方向，進行日後的研究工作。其中，在新能源研究方面，預料會藉大數據和機器學習的結合，更快、更準確地找到特定性質的新能源材料。另研究透過虛擬現實設置和搭建虛擬場景，為工業培訓提供學員數據分析和更多技術支援。

高陞集團主席兼行政總裁高黎雄則透露，是次合作為期5年，理大將按該企的目標及設法，招聘相關的科研人員，並於新成立的實驗室中開展研究工作。未來的科研成果將由雙方共同擁有，倘若理大同意，該企不排除按其需要率先應用相關的成果。

【數碼轉型】專家籲評估員工能力　設計數碼技能課程

【青年創業】青企局兩大比賽育創科人才　中學生研AI學習平台　按學習模式供4類教材

記者：殷凱怡

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【蘋果音樂】Apple Music增「Discovery Station」功能　藉演算法向用戶推薦歌曲
今日
【蘋果音樂】Apple Music增「Discovery Station」功能　藉演算法向用戶推薦歌曲
【Zoom AI】Zoom更新服務條款　有權利用客戶數據訓練AI模型
今日
【Zoom AI】Zoom更新服務條款　有權利用客戶數據訓練AI模型
【AI答案】研究：ChatGPT回答編程問題　錯誤率達52%
今日
【AI答案】研究：ChatGPT回答編程問題　錯誤率達52%

你可能感興趣

【蘋果音樂】Apple Music增「Discovery Station」功能　藉演算法向用戶推薦歌曲
今日 14:00
【蘋果音樂】Apple Music增「Discovery Station」功能　藉演算法向用戶推薦歌曲
【Zoom AI】Zoom更新服務條款　有權利用客戶數據訓練AI模型
今日 16:30
【Zoom AI】Zoom更新服務條款　有權利用客戶數據訓練AI模型
【AI答案】研究：ChatGPT回答編程問題　錯誤率達52%
今日 15:15
【AI答案】研究：ChatGPT回答編程問題　錯誤率達52%
Fintech 創新科技及應用 科研 大學 可持續發展 新能源 元宇宙 香港 機器學習 大數據

下一篇文章

【Zoom AI】Zoom更新服務條款　有權利用客戶數據訓練AI模型
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【黑客攻擊】全球勒索軟件攻擊創新高　逾43%美國發生
【黑客攻擊】全球勒索軟件攻擊創新高　逾43%美國發生
【飲食科技】55%港人期待體驗科技　助了解身體所需及食物健康程度
【飲食科技】55%港人期待體驗科技　助了解身體所需及食物健康程度
【AI助攻】Google Search增「文法檢查功能」　藉AI分析文句語法準確度
【AI助攻】Google Search增「文法檢查功能」　藉AI分析文句語法準確度
【AI風險】研究：近7成Chrome AI擴充程式　存高風險安全隱憂
【AI風險】研究：近7成Chrome AI擴充程式　存高風險安全隱憂
【AI瀏覽器】Bing Chat將登陸Chrome、Safari　微軟：配合Edge使用體驗最佳
【AI瀏覽器】Bing Chat將登陸Chrome、Safari　微軟：配合Edge使用體驗最佳
【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息
【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款