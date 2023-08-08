【智慧城市】高陞集團夥理大成立元宇宙+ 實驗室　斥1,000萬推動智慧城市研究

智慧城市的發展近年備受世界各地重視和提倡，隨港府制定了「香港智慧城市藍圖」，商界及學界也積極研發及應用各技術，冀攜手將香港打造成世界級的智慧城市。高陞集團宣布斥資1000萬，與香港理工大學（理大）共同成立「香港理工大學 - 高陞集團元宇宙+ 聯合實驗室（聯合實驗室）」，加快香港綠色智慧城市建設，開展研究及培育人才。

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聯合實驗室旨在將進行各種元宇宙相關技術的科研，並將其應用至工業、環保和智慧城市等領域，冀提高工業生產各環節的效率與質量、降低風險與成本，推動香港創新科技及可持續發展。

理大電子計算學系助理教授張晨指，該聯合實驗室將循新能源材料、工業培訓和金融科技三大方向，進行日後的研究工作。其中，在新能源研究方面，預料會藉大數據和機器學習的結合，更快、更準確地找到特定性質的新能源材料。另研究透過虛擬現實設置和搭建虛擬場景，為工業培訓提供學員數據分析和更多技術支援。

高陞集團主席兼行政總裁高黎雄則透露，是次合作為期5年，理大將按該企的目標及設法，招聘相關的科研人員，並於新成立的實驗室中開展研究工作。未來的科研成果將由雙方共同擁有，倘若理大同意，該企不排除按其需要率先應用相關的成果。

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記者：殷凱怡

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