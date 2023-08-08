▲ 【證監修例】證監會擴大內幕交易條文 惟擱置擴213條「交易回水」基礎

證監會發表諮詢總結，落實有關將《證券及期貨條例》下內幕交易條文的範圍擴大的建議。證監會表示，內幕交易條文的範圍一經擴闊，將會涵蓋：（i） 在香港就於境外證券市場上市的證券或其衍生工具進行的內幕交易；及 （ii） 在香港以外地方進行的內幕交易，而當中涉及在認可證券市場 ── 即由香港聯合交易所營辦的證券市場 ── 上市的任何證券或其衍生工具。

不過，證監會特別指出，考慮到回應者在是次諮詢中提出的複雜實施問題，證監會的結論是，其將會暫時擱置另外兩項關乎專業投資者豁免和強制令及其他命令的建議修訂，以作進一步審閱。

曾建議擴大213條基礎 有權凍結持牌人士資產

在諮詢文件中，證監會曾提出修訂《證券及期貨條例》第213條，令該會可針對持牌人士申請作出補救和其他命令基礎。證監會近10多年不時動用條例，凍結部分涉及失當行為的上市公司或投資者資產，作為日後還原交易的基礎。

證監會在諮詢總結上解釋，不少回應者提出修例可引致的法律問題，如證監會的持牌人士守則並非法定、與紀律處分制度之間互相結合引成的問題、香港作為國際金融中心的影響等。

證監會重申，建議的政策目的是要在證監會無法直接要求違反該會守則或指引的受規管人士向受屈客戶作出賠償，或未能透過根據第213條提起的法律程序就違反守則或指引的情況為有關投資者尋求補償，加強補救方法。

證監會同意回應者所指的複雜性問題，故有必要作進一步考慮，包括評估現時讓受屈投資者或為他們尋求財務補償的途徑是否充足。

證監擱置修訂專業投資者豁免條文

另一暫時擱置修訂的是103條豁免。證監指，回應人士關注修例的必要性和執行難度，以及對市場推廣的影響。

證監會稱，建議原意是限制散戶投資者接觸到擬以專業投資者為對象的投資產品未經認可廣告的機會，降低低專業投資者豁免遭到廣告發出人濫用的風險，但留意到落實時具實際難度，必須權衡此建議的潛在裨益與有關困難。

證監補充，任何人引用103（3）（k）條所載的專業投資者豁免，必須能夠展示投資產品乃擬只轉讓予專業投資者的清楚意圖，如廣告發出人最低限度應確保從廣告的表面上便可顯然易見相關投資產品擬只轉讓予專業投資者。

證監會補充，將繼續觀察市場的發展情況，並會考慮所有方案，以確保投資者獲得充分保障。有關方案可能包括加強證監會的紀律懲處權和法律及監管框架的其他部分。

證監會去年6月諮詢建議擴大內幕交易條文範圍，去年8月結束諮詢，獲27份書面意見。

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編輯：麥德銘