【羅湖口岸】本年度通關量達2300萬人次 羅湖口岸將實行常旅客計劃

羅湖口岸一直是不少港人北上時選擇的過關口岸，深圳市口岸辦主任王剛接受內媒訪問時表示，自今年初恢復通關後，羅湖口岸的旅檢通關量在各口岸中排名第一，由1月8日至昨日，羅湖通關量是2300萬人次，第二是福田口岸的2100萬人次，之後是深圳灣、西九龍、蓮塘、福田和文錦渡口岸。

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王剛表示，為促進港人北上消費，已經在各個口岸安排兌換點，方便港人兌換人民幣，以及展示二維碼方便下載手機支付程式，周邊區域亦加裝免費WiFi，保障口岸通關訊號快速便捷。此外，羅湖口岸亦會實行「常旅客」計劃，學生、商務人士、其他科技人員等特定人群，只要備案為「常旅客」，通關查驗會更加便捷。

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另外，他又指出未來要改造沙頭角口岸，其他口岸的信息化和通關查驗亦會提升，蓮塘會先行嘗試合作查驗、一次放行模式，蛇口碼頭將建設直升機口岸，並新建前海鐵路口岸、梅沙和南澳將建設海運口岸等。

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撰文：鄭日棱