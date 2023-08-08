【業績｜中資電訊】中電信：上半年多賺1成、下半年料5G ARPU穩定　中期息加派19%、周息率6.1厘（第二版）

▲ 【業績｜中資電訊】中電信半年多賺1成至202億人幣 中期息加派19%至0.1432人幣、周息率6.1厘

中電信 （00728） 公布中期業績，上半年營收2606.64億元（人民幣，下同），按年增7.6%；純利201.53億元，按年增10.2%；每股賺0.22元，派中期息每股0.1432元（約0.156524港元），按年增19.3%。中電信績前收報3.93元，以此推算，周息率6.1厘。

對於內地雲服務出現減價戰，中國電信董事長兼首席執行官柯瑞文認為，價格並非客戶考慮時的唯一絕對性因素，柯瑞文解釋，雲市場以至數字經濟增長空間龐大，集團旗下天翼雲主打雲網融合，關鏈技術儲備充足，綜合滿足客戶需求。

▲ 中國電信董事長兼首席執行官柯瑞文：雲價格並非客戶唯一考慮因素

暫時無意分割雲及網絡

中電信上半年天翼雲收入459億元，按年增長63.4%，柯瑞文表示，維持全年天翼雲收入達到1000億元的目標。問及會否考慮分拆雲業務，柯瑞文指出，正加強天翼雲的品牌效應、影響力及生態，暫時無意分割雲及網絡。

柯瑞文提到，數字基建屬剛需，會推出新產品及服務激發潛在雲服務需求，例如中電信推出雲電腦，上半年錄得226萬用戶，收入達8億元，下半年料用戶增至500萬，並拉動天翼雲收入。

下半年維持5G ARPU穩定

中電信上半年5G ARPU（用戶每用戶平均收入）按年下跌7.6%至48.7元，中國電信執行副總裁唐珂指出，5G紅利仍然存在，上半年5G ARPU已較去年下半年回升，認為多卡多終端、穿載式設備冒起等，5G總用戶量上升，平均用戶每月流量增加，下半年會著力維持5G ARPU穩定，全年降幅收窄，預計未來穩中有升。

問及人工智能（AI）布局，柯瑞文稱，中電信將是算力服務主要提供者，而旗下語言大模型TeleChat已應用在法律、醫療行業，正深入研究通用大模型。

上半年移動通信服務收入增長 2.7%

中國電信上半年移動通信服務收入1,016.07億元，按年增長 2.7%，5G套餐用戶滲透率達到73.4%，移動用戶ARPU 達到46.2元，按年增長0.4%。

此前，中電信已披露，6月移動用戶數為4.02億，按月增79萬，上半年累增1073萬。其中5G套餐用戶數達2.95億，按月淨增424萬，上半年累增2690萬戶。

產業數字化業務收入增長16.7%

中電信上半年固網及智慧家庭服務收入620.24億元，按年增長 3.6%；產業數字化業務收入688.02億元，按年增長16.7%，佔服務收入比達到29.2%，提升2.6基點，當中天翼雲收入459億元。

中電信上半年資本開支為416億元，此前全年目標為990億元。

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記者：李哲毅