  • 30°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 20:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜中資電訊】中電信：上半年多賺1成、下半年料5G ARPU穩定　中期息加派19%、周息率6.1厘（第二版）

股市 19:32 2023/08/08

分享：

分享：

【業績｜中資電訊】中電信半年多賺1成至202億人幣　中期息加派19%至0.1432人幣、周息率6.1厘

中電信 （00728） 公布中期業績，上半年營收2606.64億元（人民幣，下同），按年增7.6%；純利201.53億元，按年增10.2%；每股賺0.22元，派中期息每股0.1432元（約0.156524港元），按年增19.3%。中電信績前收報3.93元，以此推算，周息率6.1厘。

對於內地雲服務出現減價戰，中國電信董事長兼首席執行官柯瑞文認為，價格並非客戶考慮時的唯一絕對性因素，柯瑞文解釋，雲市場以至數字經濟增長空間龐大，集團旗下天翼雲主打雲網融合，關鏈技術儲備充足，綜合滿足客戶需求。

中國電信董事長兼首席執行官柯瑞文：雲價格並非客戶唯一考慮因素

暫時無意分割雲及網絡

中電信上半年天翼雲收入459億元，按年增長63.4%，柯瑞文表示，維持全年天翼雲收入達到1000億元的目標。問及會否考慮分拆雲業務，柯瑞文指出，正加強天翼雲的品牌效應、影響力及生態，暫時無意分割雲及網絡。

柯瑞文提到，數字基建屬剛需，會推出新產品及服務激發潛在雲服務需求，例如中電信推出雲電腦，上半年錄得226萬用戶，收入達8億元，下半年料用戶增至500萬，並拉動天翼雲收入。

下半年維持5G ARPU穩定

中電信上半年5G ARPU（用戶每用戶平均收入）按年下跌7.6%至48.7元，中國電信執行副總裁唐珂指出，5G紅利仍然存在，上半年5G ARPU已較去年下半年回升，認為多卡多終端、穿載式設備冒起等，5G總用戶量上升，平均用戶每月流量增加，下半年會著力維持5G ARPU穩定，全年降幅收窄，預計未來穩中有升。

問及人工智能（AI）布局，柯瑞文稱，中電信將是算力服務主要提供者，而旗下語言大模型TeleChat已應用在法律、醫療行業，正深入研究通用大模型。

上半年移動通信服務收入增長 2.7%

中國電信上半年移動通信服務收入1,016.07億元，按年增長 2.7%，5G套餐用戶滲透率達到73.4%，移動用戶ARPU 達到46.2元，按年增長0.4%。

此前，中電信已披露，6月移動用戶數為4.02億，按月增79萬，上半年累增1073萬。其中5G套餐用戶數達2.95億，按月淨增424萬，上半年累增2690萬戶。

產業數字化業務收入增長16.7%

中電信上半年固網及智慧家庭服務收入620.24億元，按年增長 3.6%；產業數字化業務收入688.02億元，按年增長16.7%，佔服務收入比達到29.2%，提升2.6基點，當中天翼雲收入459億元。

中電信上半年資本開支為416億元，此前全年目標為990億元。

（第二版加入記者會）

相關文章：

【業績｜電訊股】中電信升近2%　首季多賺10.5%　移動業務ARPU錄45.8元人幣

【電訊股】劉烈宏辭任中國聯通董事長兼首席執行官　上周已獲委任為國家數據局首任局長

【中資電訊股】中移動6月5G客戶淨增近1485萬　一文看清內地電訊商6月數據

記者：李哲毅

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

港股 中國電信（00728） 5G
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績│高息股】越秀交通基建半年多賺45%、中期息大增五成至0.15元　料全年資本開支20億人幣　管理層：未受京津冀特大水災影響（第二版）

下一篇文章

【內房危機】碧桂園爆資金危機　稱三原因出現「階段性流動壓力」　未如期支付債息　股價跌14%創9個月低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【恒指夜期+北水】北水湧ETF及力挺碧桂園　夜期跌68點考驗19000關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水湧ETF及力挺碧桂園　夜期跌68點考驗19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【美股期貨】穆迪降美國中小銀行評級　道指期貨跌222點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【美股期貨】穆迪降美國中小銀行評級　道指期貨跌222點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【內房危機】碧桂園爆資金危機　稱三原因出現「階段性流動壓力」　未如期支付債息　股價跌14%創9個月低
【內房危機】碧桂園爆資金危機　稱三原因出現「階段性流動壓力」　未如期支付債息　股價跌14%創9個月低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款