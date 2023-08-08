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【業績｜中資電訊】中電信半年多賺1成至202億人幣　中期息加派19%至0.1432人幣、周息率6.1厘

股市 16:58 2023/08/08

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【業績｜中資電訊】中電信半年多賺1成至202億人幣　中期息加派19%至0.1432人幣、周息率6.1厘

中電信 （00728） 公布中期業績，上半年營收2606.64億元（人民幣，下同），按年增7.6%；純利201.53億元，按年增10.2%；每股賺0.22元，派中期息每股0.1432元（約0.156524港元），按年增19.3%。

中電信績前收報3.93元，以此推算，周息率6.1厘。

中國電信半年移動通信服務收入1,016.07億元，按年增長 2.7%，5G套餐用戶滲透率達到73.4%，移動用戶ARPU7 達到46.2元，按年增長0.4%。

此前，中電信已披露，6月移動用戶數為4.02億，按月增79萬，上半年累增1073萬。其中5G套餐用戶數達2.95億，按月淨增424萬，上半年累增2690萬戶。

中電信上半年固網及智慧家庭服務收入620.24億元，按年增長 3.6%；產業數字化業務收入 688.02億元，按年增長16.7%，佔服務收入比達到29.2%，提升2.6基點，當中天翼雲收入459億元，按年增長63.4%。

中電信上半年資本開支為416億元，此前全年目標為990億元。

開市追揸沽
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記者：李哲毅

中國電信（00728） 港股 5G
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