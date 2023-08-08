Paypal推美元穩定幣 指「有望成為我們 21 世紀支付系統的支柱」

支付巨頭PayPal（PYPL）周一（7日）表示，它已經推出了一種美元穩定幣，成為首家將數字貨幣用於支付和轉賬的大型金融科技公司。

雖然穩定幣，其貨幣價值與穩定資產掛鉤以防止劇烈波動的加密代幣，已經存在多年，但尚未成功進入主流消費支付生態系統。



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相反，消費者大多使用穩定幣作為交易比特幣和以太幣等其他加密貨幣的手段。世界上最大的穩定幣是 Tether，其次是加密貨幣提供商 Circle 發行的美元幣。

大型主流公司之前嘗試推出穩定幣時，遭到了金融監管機構和政策制定者的激烈反對。 Meta (META)2019 年推出穩定幣 Libra 的計劃因監管機構擔心可能破壞全球金融穩定而泡湯。

此後，從英國到歐盟等一系列主要經濟體都制定了管理穩定幣的規則。歐盟的政策將於2024年6月生效。

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Capital Alpha Partners董事總經理卡茨（Ian Katz）在一份說明中指，Paypal不像Facebook那樣兩極分化，但它是一個高調的名字，肯定會引起國會山、美國聯儲局和證券交易委員會的關注。

上個月，美國眾議院金融服務委員會也推進了一項建立穩定幣聯邦監管框架的法案，該法案將重點關注穩定幣發行商的註冊和審批流程規則。

該委員會的共和黨主席、眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）表示，PayPal 的聲明表示穩定幣 「有望成為我們 21 世紀支付系統的支柱」

麥克亨利指，他們目前正處在一個十字路口，要讓美國繼續走在數字資產創新的前沿。國會兩黨正在立法方面取得重大進展，以確保美國引領未來的金融體系。

PayPal的穩定幣被稱為PayPal美元，由美元存款和短期美國國債支持，將由Paxos Trust Co.發行。它將逐步向美國的PayPal客戶提供。代幣可隨時兌換成美元，也可用於買賣PayPal平台上提供的其他加密貨幣，包括比特幣。

PayPal美元是同類產品中的首創，代表著區塊鏈上美元的下一階段，Paxos 在X（前身為Twitter）上發布消息， 「這不僅是 Paxos & PayPal 的里程碑時刻，也是整個金融行業的里程碑時刻。」

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記者：張瑋婷