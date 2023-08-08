【職場熱話】上班是為了錢還是滿足感？ 網民：最有滿足感的那刻就是下班

上班對每個人來說都有不同的動機和目標，但要平衡薪水和工作的滿足感並不容易。近日，有網民在網上討論區發文，指自己是剛畢業的工程系大學生，他收到兩份工作的Offer，一份人工更高且工作相對輕鬆，另一份人工較低，但工作具挑戰性，能從中得到滿足感，樓主難以決擇，便詢問網民意見。大部分網民支持樓主選擇第一份工作，認為工作熱情很快會被時間磨滅。

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大部份網民都認為上班時為了賺錢，「有錢就滿足」、「上了幾年班，最有滿足感的那刻就是下班。」網民都不支持樓主選第二份工作，「每天加班4至8個小時，你應該很快就死」、「如果總是ot應該會愈來愈不喜歡這份工，又怎會從這份工到得到滿足感」、「當你6點下班，加班4個小時都已經10點，8個小時就是淩晨2點，你做到一年寫在履歷表，那時都做到生癌症了，這份工肯定三餐都吃得不正常，覺又睡不好，隨時有補假都忙得不能放」，有網民表示「自己開公司就為錢為挑戰，幫人家打工就為人工和履歷表，你別想那麼多。」

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網民認為第一份工作更好，「一出來就2.9萬、福利好、沒有OT，基本已完勝第二份」但也提醒樓主要考慮職業前景「有沒有升職機會和工資升多少 」、「 用不用考牌，通常考到牌的加薪幅度都很大 」 、「滿足感不一定要是工作上才獲得 」 、「如果前景會好很多，那麼捱下無所謂，而且多大的熱愛都會被社會歷練消磨殆盡 」 ，不過亦有網民指「甚麼公司的見習行政人員人工2.9萬這麼低，正常應該有3萬。」

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