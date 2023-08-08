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親海駅II周六ALL IN推626伙標準分層　折實平均呎價14868元

股樓投資 17:18 2023/08/08

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長實（01113）發展的油塘新盤親海駅II，今日再度加推4號價單，涉及244伙，並預告於周六（12日）盡推項目全數626伙標準分層戶，折實平均呎價14,868元。長實執行董事趙國雄形容，「好耐未見過咁筍平均價」。

長實營業部首席經理郭子威表示，將於周四晚上8時截票，並於周六早上即日抽籤，準買家由當日早上9時開始報到，分A、B兩組銷售。其中開放式或三房單位買家，以及有意購入多於兩伙的買家屬於A組，其餘買家則屬於B組。

長實營業經理陳詠慈指，周六銷售的626伙中，涵蓋開放式至3房，實用面積210至723平方呎，包括58伙開放式、230伙1房、228伙2房及110伙3房；定價總逾46.7億元；折實售價290萬至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。

消息指，項目截至昨晚已接獲逾萬張入票。更成為2021年10月中洲置業發展的火炭星凱·堤岸後，近2年來首3日首輪累計收票量最多新盤。

延伸閲讀：親海駅II「平爆」價推盤 折實290萬入場 樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

長實 油塘 一手市場 親海駅II 親海駅 趙國雄
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