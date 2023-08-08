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【內房危機】美銀：目前內房政策放寬幅度有限　若欠重大政策、市場情緒恐再次惡化

股市 16:47 2023/08/08

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【內房危機】美銀：目前內房政策放寬幅度有限　若欠重大政策、市場情緒恐再次惡化

內房醞釀新一輪違約潮，市場憧憬中央加快推出支持政策，美銀表示，經過漫長等待後，部份地方政策略有放鬆，鄭州及南京成為首批回應中央政治局會議要優化房地產政策的地區，但似乎放鬆的幅度相當有限。

美銀預期，內房板塊仍將波動，主因受到政策及發展商流動性而影響。除非中央推出其他更多具意義措施以支持經濟，否則因應內房欠缺重大放寬政策，短綫可能將為板塊帶來更多壓力。

美銀表示，除鄭州計劃採用貨幣補償方式收回城中村土地外，政策放鬆的幅度似乎相當有限，故預期其他一二綫城市不會有太多政策改動，例如南京未有進一步放寬購限。

同時，人行提到支持擴大民企發債融資，但由於現時獲官方擔保的發債問題並非發行額度問題，而是開發商的優質抵押品不足，故仍未清楚中央實際如何做。

該行相信，各地城市的政策放鬆似乎為漸進式，而非一次性。若市場對缺乏重大寬鬆政策感到失望，情緒可能會再次惡化。現時一綫希望是政策窗口或許持續更久。

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編輯：袁諾曦

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