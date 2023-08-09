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【業績｜電動車】理想汽車低開8%　次季轉盈　第三季交付量料最多增近2.9倍、全年交付或超年初目標兩成（第二版）

股市 09:25 2023/08/09

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【業績｜電動車】理想汽車次季轉盈　經調整利潤達27.3億元人幣　第三季交付量料最多增近2.9倍

理想汽車 （02015） 第二季度扭虧為盈，淨利潤為23.1億元（人民幣，下同），而非美國公認會計準則下，淨利潤為27.3億元，並較第一季度的14.1億元增加92.9%。

理想汽車周三（9日）低開8.7%，報162元。理想（美：LI）績後在美股早段急跌，最後跌8.6%，報42.63美元。

展望第三季，公司預計車輛交付量為10萬至10.3萬輛，按年增長277%至288.3%，而收入總額為323.3億元至333億元，按年增長246%至256.4%。

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，李想表示，三季度的銷量指引，已經是目前產能的極限，預計四季度產能提升後，月交付突破4萬「沒有任何問題」。他又稱，理想有信心挑戰BBA在中國市場的銷量，明年有望成為中國銷量第一的豪華品牌。

理想指，有信心全年交付制定超年初目標的10%至20%，並有信心全年營收突破千億元，而年底公司將衝擊4萬輛月交付的里程碑。

上季公司收入總額286.5億元，按年增加228.1%，按季增加52.5%。汽車總交付量為86,533 輛，按年增長201.6%。車輛銷售收入為279.7億元，按年增加229.7%，按季增加52.6%。總毛利率為21.8%，按年升0.3個百分點，按季升1.4個百分點。車輛毛利率為21.0%，按年跌0.2個百分點。

截至6月底，公司擁有331家零售中心，覆蓋127個城市，並於223個城市運營323家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。

第三季交付量料最多增近2.9倍　理想MEGA末季發布

李想表示，公司在6月份跨過了3萬輛月交付的重要里程碑，第二季的交付量達到歷史新高，且理想L系列的三款車型均在各自細分市場保持銷量領先，為今年突破1,000億元的營業收入目標奠定了堅實的基礎。

他亦指，對理想l6的產品力非常有信心的，相信L6會成為理想L系列裡邊單月銷量最高的車型。

此外，公司的首款5C純電超級旗艦車型理想MEGA將於今年四季度發佈，他指，公司有信心理想MEGA將成為50萬以上銷量第一的新爆品。

另外，理想公布的上周銷量數據顯示，銷量0.72萬輛，按周跌9%，特斯拉銷量按周升21%至1.28萬輛。

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

（第二版更新了業績會內容）

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【業績︱電動車】理想汽車高開11%　首季經調整淨利潤按年升2倍　料次季交付量升1.6倍至1.8倍

編輯：姚卓然

理想汽車—W（02015） 港股 電動車 汽車
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