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【杭州亞運】亞運門票8.14實名認購 票價最平20元人民幣有售

理財智慧 21:51 2023/08/08

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今屆杭州亞運會將改於2023年9月23日開幕，除了通過電視直播之外，親身到場支持心儀選手也是一個不錯的選擇，今次杭州亞運會實行實名購票、實名入場政策，有意購買門票的市民，須先在大會官網中實名注冊，只要持中華人民共和國居民身份證、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、台灣居民來往大陸通行證，以及外國護照均可注冊。

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【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

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門票銷售分為兩個階段，首批接受註冊及預售階段已在8月6日完結，而8月14日至10月8日則為實時銷售階段。當首階段結束後，剩下門票將在次階段陸續推出，由於今次亞運採用實名制購票，故1張有效證件只能購買同一場次的1張門票。

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
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此外，由於今屆門票採用限購措施，因此門票的限購數量會根據比賽項目的熱門程度而有所不同，熱門項目包括但不限於：田徑、游泳、跳水、乒乓球、羽毛球、籃球、3人籃球、體操、排球、沙灘排球、電競、馬術、霹靂舞等，以上熱門項目場次的每張訂單只能限購4張門票；而其餘項目則限購6張。今屆亞運門票價格從20元（人民幣，下同）至1,000元不等，但其中逾六成票價不超過100元，平均價亦低於160元。

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撰文：鄭日棱

 

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