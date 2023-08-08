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【銀債2023】券商吸銀債客逾千人 吸金逾億元

18:23 2023/08/08

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券商吸銀債客逾千人及吸金逾億元

銀色債券將於明天（8月9日）下午2時正式截止認購，券商普遍於今天（8日）提早截票，綜觀有報數的兩間券商，2413名客戶認購，累計吸金逾4.16億元。

券商反應

致富吸金2.3億元 300人以舊債換新債

致富證券董事暨證券業務部主管郭家安回應本報查詢指，接獲約有1363名銀債客入票，涉資逾2.3億元，申請人數及金額較去年增加兩成到三成。他又指，客戶平均認購逾16手（每手1萬元），主要以現金申請，當中有兩張100萬元的個人分配上限票，有30人借九成孖展落注，另有300人贖回舊債買新債。

輝立吸客逾千人 120人借孖展抽債

輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢說， 約有1050名客戶入票，累計吸金1.86億元，平均申購約17萬元，有7票為上限100萬元，另有120人借孖展抽銀債。

銀行認購反應

信銀國際人均申請24萬元 將推退款優惠

中信銀行（國際）今晚回應本報查詢指，截至今天（8月8日）接獲的銀債平均認購金額約24萬元，亦收到部份客戶的100萬元大額認購；累計認購金額已超越上一批。該行將推出銀債退款優惠，詳情稍後公佈。

上商：人均抽20手跟去年相若

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，今年銀債認購反應理想，現時累計認購人數及金額均較去年有所增加；由於客戶對其分配機制已有充分了解，所以今年的平均認購額與去年相若為20萬元。根據市場情況，建議長者可申請20至25手。而保證息率上調至5厘，回報比之前更吸引，預期今年整體認購金額及人數會較去年理想。

銀債是60歲或以上的長者專利，今年的保證年回報加1厘至5厘；最高發行額也增至破紀錄的550億元。

回顧兩大券商的龍虎鬥成績表，去年富途（美：FUTU）首次加入銀債戰團，吸引約兩千人落注，吸納3.4億元認購額；同期耀才證券 （01428） 吸客約2150人，吸金近4億元，最大飛為200萬元。今年富途暫只公布開賣首6小時吸金800萬元，耀才僅透露首天吸客近1300人。

市料第8批銀債丁財兩旺有望創新高， 富途交易部高級分析師毛君豪認為，銀債的保證息率高達5厘為歷年之冠，估計最終約有30萬人認購。工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐預計，今次銀債的整體認購金額有望超越目標發行額的500億元，有機會超額認購2倍以上 。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

銀行 證券商 銀色債券 財富及退休規劃

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