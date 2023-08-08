▲ 人行微調中間價政策 慎防人民幣貶值再現

在中國經濟數據未如理想，以及人民幣中間價有所調節的背景下，人民幣貶值行情驟然升溫。本日，人民銀行突然將人民幣中間價設在7.156水平，為本月13日首次突破7.15水平。市場參與者猜測，人幣中間價向上破，意味人民幣外匯政策有變，或容許人民幣後市有更多雙向波動空間，離岸人民幣一度走弱至7.23水平。

現時，人民幣貶值壓力仍然較大。之前投資者曾經憧憬中央政治局會議後或有後著，宣布強力的刺激政策以振興經濟，然而政策面暫時仍以失望居多。與此同時，經濟數據未見起色，持續的經濟下行壓力，導致居民不敢大手消費，形成一個惡性循環。樓市缺乏支持，負財富效應不容忽視。

本日公布的中國貿易數據亦令人失望，出口及進口下跌幅度雙雙高過預期，外部需求疲弱下，中國經濟復甦動力或再受打擊。考慮主要央行加息周期已至尾聲，美元強勢未有出現，中國資金外流壓力可控，人民銀行或趁機釋放人民幣貶值壓力以支持出口，投資者需特別注意人民幣短期波動風險。