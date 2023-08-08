  • 31°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行微調中間價政策　慎防人民幣貶值再現

宏觀解讀 16:32 2023/08/08

分享：

分享：

人行微調中間價政策　慎防人民幣貶值再現

在中國經濟數據未如理想，以及人民幣中間價有所調節的背景下，人民幣貶值行情驟然升溫。本日，人民銀行突然將人民幣中間價設在7.156水平，為本月13日首次突破7.15水平。市場參與者猜測，人幣中間價向上破，意味人民幣外匯政策有變，或容許人民幣後市有更多雙向波動空間，離岸人民幣一度走弱至7.23水平。

現時，人民幣貶值壓力仍然較大。之前投資者曾經憧憬中央政治局會議後或有後著，宣布強力的刺激政策以振興經濟，然而政策面暫時仍以失望居多。與此同時，經濟數據未見起色，持續的經濟下行壓力，導致居民不敢大手消費，形成一個惡性循環。樓市缺乏支持，負財富效應不容忽視。

本日公布的中國貿易數據亦令人失望，出口及進口下跌幅度雙雙高過預期，外部需求疲弱下，中國經濟復甦動力或再受打擊。考慮主要央行加息周期已至尾聲，美元強勢未有出現，中國資金外流壓力可控，人民銀行或趁機釋放人民幣貶值壓力以支持出口，投資者需特別注意人民幣短期波動風險。

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

宏觀分析 貨幣政策 中國市場 外滙 中國 人民幣 銀行 經濟 中國人民銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【華晨1114】主席吳小安遭廉署拘留調查涉貪案後獲保釋　華晨跌幅收窄至4%、所涉甚麼罪行？

下一篇文章

【人民幣匯價】中間價意外報價2次　離岸人民幣曾跌穿7.23　路透引交易員指改價「會讓人產生聯想」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）
【美股期貨】美期回軟　道指期貨跌56點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】美期回軟　道指期貨跌56點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【國泰293】國泰航空預告2024年推新「爾雅商務艙」　設有獨立門、哪機型最先採用？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股收市】碧桂園大挫14%、碧服跌近一成　兩桶油逆市升　恒指跌353點、科指跌逾2%（不斷更新）
【港股收市】碧桂園大挫14%、碧服跌近一成　兩桶油逆市升　恒指跌353點、科指跌逾2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款